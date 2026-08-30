ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.26
usd:
315.36
bux:
150666.43
2026. augusztus 30. vasárnap Rózsa
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter évértékelőjén 2024. február 17-én
Nyitókép: Facebook/Péter Magyar

Ruszin-Szendi Romulusz: mérés a helyszínen, működik a megoldás

Infostart

Dunaszentbenedeknél a Duna medrében épül a fenékküszöb, amelynek egyik legfontosabb célja, hogy alacsony vízállás mellett is biztosított legyen a Paksi Atomerőmű hűtővízellátása. Ehhez 117 darab, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat eresztettek a vízbe. Ruszin-Szendi Romolusz honvédelmi miniszter nemrég friss Facebook bejegyzésében írt a feladat elvégzéséről.

Ruszin-Szendi Romulusz korábban arról posztolt, hogy a A Magyar Honvédség most újabb különleges feladatot hajt végre: „helikopterekkel, a levegőből helyezzük a mederbe a többtonnás betonkockákat, összesen 117-et. Egy-egy elem mintegy 2,5 tonnát nyom.”

Pilóták, repülőműszakiak, irányítók, műszaki katonák és búvárok összehangolt munkája kell ahhoz, hogy a Duna közepén, folyamatosan változó körülmények között haladjon az építkezés – tette hozzá a honvédelmi miniszter. A miniszter újabb posztjában azt írta:

Mérés a helyszínen: működik a megoldás!

„A vízügyi szakemberekkel jártuk be a terepet, hogy a műszerek adatain keresztül is meggyőződjünk arról, mit értünk el a helikopterekkel behelyezett kőtömbökkel. A mérőműszerek egyértelműen mutatják az eredményt. Köszönjük a vízügy és a honvédség összehangolt munkáját!” – hangsúlyozta a miniszter.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ruszin-Szendi Romulusz: mérés a helyszínen, működik a megoldás

honvédség

ruszin-szendi romulusz

fenékküszöb

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mobiltilalom – érdekes javaslat a két üzemmódú iskola kialakítása

Mobiltilalom – érdekes javaslat a két üzemmódú iskola kialakítása
Európa egyszerre akarja elrakni a gyermekek telefonját és megtanítani őket a mesterséges intelligencia használatára. Ez csak látszólag ellentmondás. A jövő legfontosabb digitális készsége talán nem az lesz, hogy a gyermek mindig képes használni a technológiát, hanem az, hogy felismeri, mikor nem szabad használnia.
VIDEÓ
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.31. hétfő, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Küszöbön a felfrissülés: valóságos villámparádéval jön az eső

Küszöbön a felfrissülés: valóságos villámparádéval jön az eső

Az Időkép beszámolója szerint hétfőn még kánikulára lehet számítani, de aztán hirtelen megváltozik az időjárás képe.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Tudod, mit csinál a tájépítész vagy az adatelemző? Lássuk, képben vagy-e a modern szakmákkal!

Kvíz: Tudod, mit csinál a tájépítész vagy az adatelemző? Lássuk, képben vagy-e a modern szakmákkal!

Mennyire igazodsz el napjaink munkaerőpiacán? Tedd próbára magad, és derítsd ki, mennyire ismered a modern szakmákat!

BBC
Business Sport Travel Science
Nepal says 'intensifying' efforts to free hundreds believed trapped in hydropower tunnels

Nepal says 'intensifying' efforts to free hundreds believed trapped in hydropower tunnels

Teams are working around the clock to free the trapped workers, with India and China deploying experts to assist in the operation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 30. 19:06
Krausz Ferenc lemondott a Corvin-láncról
2026. augusztus 30. 18:30
Doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot
×
×