Ruszin-Szendi Romulusz: mérés a helyszínen, működik a megoldás

Ruszin-Szendi Romulusz korábban arról posztolt, hogy a A Magyar Honvédség most újabb különleges feladatot hajt végre: „helikopterekkel, a levegőből helyezzük a mederbe a többtonnás betonkockákat, összesen 117-et. Egy-egy elem mintegy 2,5 tonnát nyom.”

Pilóták, repülőműszakiak, irányítók, műszaki katonák és búvárok összehangolt munkája kell ahhoz, hogy a Duna közepén, folyamatosan változó körülmények között haladjon az építkezés – tette hozzá a honvédelmi miniszter. A miniszter újabb posztjában azt írta:

Mérés a helyszínen: működik a megoldás!

„A vízügyi szakemberekkel jártuk be a terepet, hogy a műszerek adatain keresztül is meggyőződjünk arról, mit értünk el a helikopterekkel behelyezett kőtömbökkel. A mérőműszerek egyértelműen mutatják az eredményt. Köszönjük a vízügy és a honvédség összehangolt munkáját!” – hangsúlyozta a miniszter.