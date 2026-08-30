Rövidül a menetidő ezen a hazai vasúti vonalon

Hegyi Zsolt a Gyöngyöshalászon készült videóban ismertette: a 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörkig tartó szakaszán a vállalat dolgozói az elmúlt 6 hétben 3700 aljat és 120 darab, egyenként 120 méter hosszúságú sínt cseréltek ki, hidakat szigeteltek, útátjárókat javítottak és 15 és fél ezer tonna zúzott követ rostáltak át.

A rendkívüli hőségben is éjjel-nappal végzett munkának köszönhetően eltűnnek a lassú jelzések a vonalról - tette hozzá. A vezérigazgató a közlekedők türelme mellett kollégái munkáját is megköszönve közölte, hogy a cég határidőre befejezi a felújítást.