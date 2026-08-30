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Nyitókép: pexels.com

Nagy dugóba kerülhet, aki a Balatonról tart Budapestre az M7-es autópályán

Infostart / MTI

Karambolok nehezítik a közlekedést az M7-es autópályán Budapest felé. Pákozdnál nehezen oszlik a torlódás, Polgárdi és a Szabadbattyán között pedig egy sávon halad a forgalom.

Az Útinform tájékoztatása szerint Pákozd térségében, az 54-es kilométernél korábban baleset történt és bár a helyszínen megszűnt a forgalomkorlátozás, a torlódás nehezen oszlik. A Polgárdi és a Szabadbattyán közötti szakaszon egy hármas karambol miatt csak a külső sávban halad a forgalom, a torlódás meghaladja a 3 kilométert.

A közlekedőket arra kérik, hogy aki teheti, az a 80-as kilométernél lévő Polgárdi csomópontban térjen le a 7-es főútra.

A katasztrófavédelem közlése szerint Pákozd térségében az 54-es kilométernél négy autó ütközött össze, a járművekben összesen 8 ember utazott. A Polgárdinál történt balesetben érintett három autóban is nyolcan utaztak, a járművek áramtalanítását a polgárdi önkormányzati tűzoltók végzik - írták.

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