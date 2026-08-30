Megkéseltek két fiatalt Debrecenben, hajtóvadászat után fogták el a támadót

A vasárnap hajnali bejelentés után több rendőri egység és a mentőszolgálat munkatársai is kivonultak – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Mint írták, a mentők kórházba szállították a két fiatal férfit, míg a járőrök a kapott személyleírás alapján megkezdték az elkövető keresését.

Két órával később megtalálták a 64 éves késelőt, akit megbilincseltek, előállítottak a főkapitányságra, majd gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. Mint később kiderült, egyikük - egy 23 éves férfi - életveszélyes, míg 24 éves barátja súlyos sérüléseket szenvedett - írták. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága életveszélyt okozó testi sértés bűntett miatt folytat eljárást a budapesti lakossal szemben.