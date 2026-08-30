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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felszólal a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekrõl szóló törvény vitáján az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 16-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Itt tartják az országos tanévnyitót, Magyar Péter is beszédet mond

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Augusztus 31-én Nagykanizsán, a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban rendezik meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Reggel nyolc órakor kezdődik az esemény, melyen ünnepi beszédet Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Az országos tanévnyitó programjának részletei egyelőre nem ismertek, ahogy azt sem lehet tudni, hogy a miniszterelnök és a miniszter tervez-e további nagykanizsai vagy zalai programot – számolt be róla a kanizsamediahaz.hu

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Tisza-kormány: áll a bál a Vagyonvédelmi Hivatal körül, sorjáznak a feljentések

Az új kormány első száz napjának végére még jobban felpörgött a magyar belpolitika: az Országgyűlés megválasztotta Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé, ami ellen komoly ellenállás mutatkozik a közvéleményben. Eközben a felsőoktatási alapítványok kuratóriumainak 98 százalékát lecserélték, és megkezdődött az MCC oktatási feladatainak átvétele. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a tervezettnél két héttel korábban elkészült a paksi fenékküszöb első üteme, amely nélkül két turbina is leállt volna az atomerőműben. Vitézy Dávid közlekedési miniszter feljelentést tett az M6-os autópálya korábbi üzemeltetési szerződése miatt, a kormány pedig új érdekegyeztetési rendszert ígért a szakszervezeteknek és munkáltatóknak. A miniszterelnök hétfőn a Bledi Stratégiai Fórumon Janez Jansa szlovén kormányfővel tárgyal. Belpolitikai hírfolyamunk vasárnap.

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