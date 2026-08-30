Az országos tanévnyitó programjának részletei egyelőre nem ismertek, ahogy azt sem lehet tudni, hogy a miniszterelnök és a miniszter tervez-e további nagykanizsai vagy zalai programot – számolt be róla a kanizsamediahaz.hu
Itt tartják az országos tanévnyitót, Magyar Péter is beszédet mond
Augusztus 31-én Nagykanizsán, a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban rendezik meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Reggel nyolc órakor kezdődik az esemény, melyen ünnepi beszédet Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
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fenékküszöbMagyar Péter nagy hírt jelentett be Paksról
Tisza-kormány: áll a bál a Vagyonvédelmi Hivatal körül, sorjáznak a feljentések
Az új kormány első száz napjának végére még jobban felpörgött a magyar belpolitika: az Országgyűlés megválasztotta Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé, ami ellen komoly ellenállás mutatkozik a közvéleményben. Eközben a felsőoktatási alapítványok kuratóriumainak 98 százalékát lecserélték, és megkezdődött az MCC oktatási feladatainak átvétele. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a tervezettnél két héttel korábban elkészült a paksi fenékküszöb első üteme, amely nélkül két turbina is leállt volna az atomerőműben. Vitézy Dávid közlekedési miniszter feljelentést tett az M6-os autópálya korábbi üzemeltetési szerződése miatt, a kormány pedig új érdekegyeztetési rendszert ígért a szakszervezeteknek és munkáltatóknak. A miniszterelnök hétfőn a Bledi Stratégiai Fórumon Janez Jansa szlovén kormányfővel tárgyal. Belpolitikai hírfolyamunk vasárnap.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 30.)
A Pénzcentrum 2026. augusztus 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nepal-Tibet flood death toll exceeds 700 as terrain makes aid delivery 'extremely difficult'
Rescue operations are under way for a fifth day as authorities in Nepal and China confirm more deaths.