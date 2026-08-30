ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.26
usd:
315.36
bux:
150666.43
2026. augusztus 30. vasárnap Rózsa
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
hőség kánikula strand nyaralás medence fürdő napozás fürdőruha pihenés relaxáció lazítás
Nyitókép: Peter Cade/Getty Images

Ilyen idő várható szeptember első hetében

Infostart / MTI

Kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható szeptember első hetében, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 30 Celsius-fok körül alakul, a hajnalok pedig frissítőek lesznek.

A hét elején elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, de a hét második fele száraznak ígérkezik - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn gomolyfelhős, napos idő várható, a déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar, majd estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye. A délies szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ilyen idő várható szeptember első hetében

időjárás

szeptember

nyárias idő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A hulladék geopolitikája – már a kidobott akkumulátorért is verseny indul

A hulladék geopolitikája – már a kidobott akkumulátorért is verseny indul
Egy elhasznált akkumulátor első pillantásra hulladék. Valójában azonban lítiumot, nikkelt, kobaltot és más értékes anyagokat tartalmazó potenciális nyersanyagforrás. Washington most ezt a másodlagos nyersanyagforrást is nemzetbiztonsági logikába emeli, miközben Európában néhány éven belül már magáért a feldolgozható hulladékért is kiéleződhet a verseny.
VIDEÓ
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.31. hétfő, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ki kormányozza a dollárt? Most van a döntési helyzet

Ki kormányozza a dollárt? Most van a döntési helyzet

Nagyon ritka dolog történik az USA-ban. Az amerikai jegybank és a pénzügyminisztérium harcba szállt egymással. A tét, hogy ki uralja a hozamgörbét. A dollár döntési helyzetben van és a csata kimenetele határozza meg a zöldhasú sorsát. A következő hónapok egyik legfontosabb piaci kérdése az lehet, hogy melyik intézmény akarata érvényesül és mit árul el erről a dollár, az arany és a kötvénypiac mozgása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg középkorú magyar legyint ezekre a hétköznapi tünetre: halálos betegség állhat a háttérben, jobb inkább orvoshoz menni

Rengeteg középkorú magyar legyint ezekre a hétköznapi tünetre: halálos betegség állhat a háttérben, jobb inkább orvoshoz menni

Világszerte emelkedik a daganatos megbetegedések száma, ráadásul egyre több esetet diagnosztizálnak az 50 év alatti korosztályban is.

BBC
Business Sport Travel Science
Head teacher evacuated 900 children minutes before school washed away by Nepal floods

Head teacher evacuated 900 children minutes before school washed away by Nepal floods

Rajendra Dawadi was warned about incoming flood waters and says "if we had made the decision 10 minutes later, all of us ... would not be able to speak to you today."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 30. 14:54
Nagy dugóba kerülhet, aki a Balatonról tart Budapestre az M7-es autópályán
2026. augusztus 30. 14:18
Rövidül a menetidő ezen a hazai vasúti vonalon
×
×