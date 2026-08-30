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Különböző nyers húsok egy hentesüzletben.
Nyitókép: Pixabay

Csökkent a sertés- és csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára

Infostart / MTI

Augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest csökkent a sertés- és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára - olvasható az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) összesítéseiben.

Az AKI Piaci Árinformációs Rendszer 33. heti (augusztus 10-17.) adatai alapján a nyers sertéshúsok kiskereskedelmi beszerzési árai 10 és 23 százalék közötti mértékben csökkentek, a legnagyobb mértékben a sertéscombé, amely csont nélkül (lédig) mintegy 1130 forintba került, ami az egy évvel korábbi ár 77 százaléka.

A darált sertéshús csaknem 13 százalékkal lett olcsóbb egy év alatt, az idén a 33. héten a kiskerekedők átlagosan 1385 forintért jutottak hozzá.

Az AKI adatai szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 510 forint volt kilogrammonként (hasított meleg súly) 2026 júliusában, 34,6 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. A belföldi termelésből származó vágósertés termelői ára körülbelül 25-27 százalékkal mérséklődött - írták.

A csirke és a csirkemellfilé kiskereskedelmi beszerzési ára éves összevetésben körülbelül 5 és 10 százalék közötti mértékben csökkent a 33. héten. A friss egész csirkéé (lédig) 876 forintra csökkent 920 forintról, míg a csirkemellfiléé 1800 forintra 2019 forintról. Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 5,3 százalékkal 418,4 forintra csökkent kilogrammonként 2026 első hét hónapjában az előző év azonos időszakához képest az AKI rendszerének adatai alapján.

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