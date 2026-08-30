Mint írja: jól mutatja az ellenzék mély válságát, hogy a hírrel kapcsolatban erőltetett összeesküvés elméleteket gyártanak. Tiszteletben tartva a minisztérium dolgozóinak magánéletét, „a Fidesz által terjesztett sületlenségeket nem kívánjuk kommentálni."
Bejelentést tett a vidék-és településfejlesztési miniszter
Dr. Lőrincz Viktoria vidék-és településfejlesztési miniszter Facebook oldalán jelentette be, hogy egyik helyettes államtitkára személyes okokra hivatkozva bejelentette lemondását.
A hulladék geopolitikája – már a kidobott akkumulátorért is verseny indul
fenékküszöbMagyar Péter nagy hírt jelentett be Paksról
riasztásVeszélyben a magyar méhállomány
Több száz drón támadta Ukrajnát, már idén megkaphatja a 2027-es hitel egy részét Kijev
Az ukrajnai háborúban a hétvégén mindkét fél fokozta a hátország elleni csapásokat: az ukrán légvédelem egyetlen éjszaka közel 250 orosz drónt semmisített meg, miközben Ukrajna drónjaival orosz raktárakat és logisztikai központokat támadott a Rosztovi területen. Az ukrán csapások és a fekete-tengeri hajózás zavarai miatt az orosz gabonaexport-kapacitás több mint 80 százaléka kieshetett, a búzakivitel 16 éves mélypontra süllyedt. Svédország újabb, mintegy 270 millió svéd koronás katonai támogatást jelentett be Ukrajnának, elsősorban a légvédelem megerősítésére. Eközben Örményország tovább távolodik Moszkvától: Nikol Pasinján miniszterelnök már az EU-csatlakozási folyamat megindítását szorgalmazza. Ukrajna már idén szeretné lehívni az Európai Unió által 2025-re tervezett hitel egy részét, hogy fedezni tudja 27 milliárd dolláros költségvetési hiányát
Erős viharlökésekkel, zivatarokkal fordul rá az időjárás az őszre: ezeken a helyeken romlik el pillanatok alatt az idő
Kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható szeptember első hetében Magyarországon.
Head teacher evacuated 900 children minutes before school washed away by Nepal floods
Rajendra Dawadi was warned about incoming flood waters and says "if we had made the decision 10 minutes later, all of us ... would not be able to speak to you today."