Újra járnak a vonatok, visszaállt a menetrend is Gyékényesnél

Azt írta, a két ütemre tervezett karbantartás első szakaszán pénteken sikeresen lezajlott a forgalomba helyezési eljárás, ezzel befejeződött a munkálatok első üteme. Szeptember 6-ig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek.

Az első ütem során

ágyazatot cseréltek,

nyolc híd – hét vasbeton és egy acél átkelő – vízszigetelési munkálatait végezték el.

A csatlakozó szakaszokon a vágánybontás és átépítés mintegy 140 métert érintett,

400 négyzetméter szigetelést cseréltek;

580 tonna zúzottkövet mozgattak meg,

közel 240 vasbetonaljat váltottak ki újakkal

– tájékoztatott Hegyi Zsolt. Jelezte,

a második ütem szeptember 7-én kezdődik és szeptember 18-ig tart.

A Berzence közelében lévő két híd szigetelését újítják fel. Az egyiknél javítják a betonfelületeket, a másiknál geokompozit védőréteget, új ágyazati réteget, továbbá keresztaljakat építenek be.

A beavatkozások a jövő évre tervezett nagyobb volumenű átépítés, hézag nélküli sínek kialakításának előkészítését szolgálják, és annak vágányzári hosszát rövidítik le. A sebesség visszaemelése 80 kilométer/órára a 2027-re tervezett korszerűsítési munkák elvégzése után várható – ismertette a MÁV-csoport vezérigazgatója.