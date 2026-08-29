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Nyitókép: Pixabay

Újra járnak a vonatok, visszaállt a menetrend is Gyékényesnél

Infostart / MTI

Szombattól ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán.

Azt írta, a két ütemre tervezett karbantartás első szakaszán pénteken sikeresen lezajlott a forgalomba helyezési eljárás, ezzel befejeződött a munkálatok első üteme. Szeptember 6-ig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek.

Az első ütem során

  • ágyazatot cseréltek,
  • nyolc híd – hét vasbeton és egy acél átkelő – vízszigetelési munkálatait végezték el.
  • A csatlakozó szakaszokon a vágánybontás és átépítés mintegy 140 métert érintett,
  • 400 négyzetméter szigetelést cseréltek;
  • 580 tonna zúzottkövet mozgattak meg,
  • közel 240 vasbetonaljat váltottak ki újakkal

– tájékoztatott Hegyi Zsolt. Jelezte,

a második ütem szeptember 7-én kezdődik és szeptember 18-ig tart.

A Berzence közelében lévő két híd szigetelését újítják fel. Az egyiknél javítják a betonfelületeket, a másiknál geokompozit védőréteget, új ágyazati réteget, továbbá keresztaljakat építenek be.

A beavatkozások a jövő évre tervezett nagyobb volumenű átépítés, hézag nélküli sínek kialakításának előkészítését szolgálják, és annak vágányzári hosszát rövidítik le. A sebesség visszaemelése 80 kilométer/órára a 2027-re tervezett korszerűsítési munkák elvégzése után várható – ismertette a MÁV-csoport vezérigazgatója.

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