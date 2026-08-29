Mindkét irányban elesett a magyar autópálya egy baleset miatt

Az M1-esen az Útinform szombat délelőtti tájékoztatása szerint két személyautó és egy kisteherautó ütközött össze a Budapest felé vezető oldalon. A baleset miatt a 41-es kilométernél az átterelt belső sáv forgalmát az ellenkező irány belső sávjára irányítják át, így Hegyeshalom felé csak egy sáv járható. Mindkét irányban 5 km-es torlódás alakult ki.

Az M5-ös autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Ócsa térségében egy műszaki hibás személyautó vesztegel a leállósávon. A 32-es km-nél a nézelődők miatt lelassul a haladás.

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