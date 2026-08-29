Fontos döntés jelent meg a Magyar Közlönyben, sokan örülni fognak neki

A kormány a 2026-2027-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a Szociális Tüzelőanyag Program támogatási keretét – derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatból.

Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta – a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva – nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak.

A kormányhatározatban a miniszterelnök a pénzügyminisztert és a vidék- és településfejlesztési minisztert bízta meg, hogy gondoskodjanak a támogatási keret 10 milliárd forintra történő emeléséről beépülő jelleggel 2027-től.

A 2026. évi pályázat kiírásához 5 milliárd forint áll rendelkezésre és a jövő évi keret biztosításhoz 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekhez és költségtérítésekhez biztosított, fel nem használt előirányzatból.