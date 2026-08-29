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Nyitókép: MÁV-csoport

Átalakul a vonatjegyvásárlás a nemzetközi vonalakra

Infostart / MTI

A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója szombaton a Facebook-oldalán.

Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első hét hónapjában

  • több mint 780 ezren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet,
  • és 64,8 százalékuk digitális csatornát választott: a jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁVPlusz alkalmazást.
  • Egy évvel korábban ez az arány még 60,7 százalék volt.
  • A pénztári vásárlások aránya mára 35 százalék közelébe csökkent

– fűzte hozzá.

Az utasok egyszerűen, gyorsan, sorban állás nélkül szeretnék intézni az utazásukat – értékelt, hozzátéve: a társaságnak is erre kell továbbmennie, és fontos lépés volt, hogy

júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is „beköltöztették” a MÁVPlusz alkalmazásba.

A vezérigazgató szerint a nemzetközi vonatozás reneszánszát éli, és ezt a számok is mutatják: a START Europa ajánlatot, amellyel ma már 16 ország érhető el, az idei első hét hónapban már 550 ezren választották, 28 ezerrel többen, mint egy évvel korábban.

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Kezdőlap    Belföld    Átalakul a vonatjegyvásárlás a nemzetközi vonalakra

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