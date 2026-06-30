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Rendőrségi bilincs egy fa asztalon, néhány 20 ezer forintos bankjeggyel.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Kiderült, miért jelentek meg rendőrök a szolnoki kórház orvosánál – a páciens sem ússza meg

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Gyanúsítottként hallgatták ki az egyik szolnoki kórház orvosát, akit tetten értek, miközben hálapénzt fogadott el egyik betegétől hétfőn; gyanúsítottként felel tettéért a beteg is – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján a vármegyei rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya nyomozást rendelt el vesztegetés bűncselekmény elkövetése miatt – írták a közleményben a kórház megnevezése nélkül.

„A megalapozott gyanú szerint az egyik szolnoki kórház orvosa 2026. június 29-én délelőtt egy ellátottól, az egészségügyi szolgáltatás elvégzéséért pénzt vett át és fogadott el- Az orvost gyanúsítottként hallgatták ki” – közölték.

Ugyancsak gyanúsítottként felel tettéért az az ellátott, aki az egészségügyi szolgáltatás elvégzését követően jogtalan előnyt biztosított az orvosnak.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet hétfőn az MTI kérdésére válaszolva azt írta: aznap rendőri intézkedés történt a kardiológiai osztály egy orvosával szemben, egyben közölték, hogy a kórházban folyó kardiológiai ellátás biztosított. A nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal – hangsúlyozták.

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