Ahogy arról az Infostart is beszámolt, amikor kedden Magyar Péter a Mi Hazánkos Novák Előd interpellációjára válaszolt, felszólalása végén áttért egy másik témára, ezért Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke figyelmeztette a miniszterelnököt, majd megvonta tőle a szót. Magyar Péter nem nyugodott bele a házelnöki döntésbe. A miniszterelnök szerint ugyanis Forsthoffer Ágnes rosszul alkalmazta a házszabályt. (Az elhangzottakat a cikk végén meghallgathatják.)

A hatályos házszabály nem rendelkezik külön arról, hogy az interpellált eltérhet-e a tárgytól. Ugyanakkor a parlament honlapján olvasható dokumentum úgy fogalmaz, hogy ha egy képviselő indokolatlanul eltér a tárgytól, akkor az ülésvezető rendre utasíthatja, figyelmeztetheti és megvonhatja tőle a szót. Magyar Péter pedig képviselő is, nem csak miniszterelnök. A képviselőknek egyébként az ülést vezető elnök döntését is tilos kifogásolniuk, sőt azért már rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül megvonható tőlük a felszólalási jog.

Keddre kiderült, az ügyből bizottsági téma lett. A 444-nek Melléthei-Barna Márton, a Tisza-frakció vezetője azt mondta, szerinte igaza volt Magyar Péternek, amikor arról beszélt, hogy minisztertől és miniszterelnöktől nem lehet megvonni a szót, mert erre jogászi véleménye szerint a házszabályban nincs lehetőség a tárgytól eltérés miatt. Az országgyűlési törvény értelmében a képviselőktől lehet megvonni a szót, a minisztertől és a miniszterelnöktől nem.

Közölte: a jogértelmezést végig kell vinni, ezt a Házbizottság csütörtöki ülésén teszik majd meg.