Teljesen átalakul a városközpont forgalma a színházfelújítás miatt szerdától Veszprémben

A Színházkert körül az eddigiektől eltérően az óramutató járásával ellenkező irányú, minden utcában egyirányú körforgalmi rend lép életbe.

Az Óvári Ferenc úton a Dózsa György utca felé, az Iskola utcában az Egyetem utca felé, illetve a Megyeház téren a Komakút tér felől a Kórház utca és a Brusznyai Árpád utca felé lehet közlekedni.

A változtatások értelmében az Egyetem utca felől érkező járművek a Dózsa György utca felé a Megyeház téren és Szabadság téri lámpás csomópontban balra kanyarodva az Óvári Ferenc úton át juthatnak el. Az Egyetem utca irányából a Mindszenty József utca a Kórház utcán, illetve a Brusznyai Árpád utcán keresztül válik megközelíthetővé

A forgalmi rend változás miatt

az Iskola utcában, illetve a Színházkert oldalán a városközpont felé haladó autóbuszok megállóhelye megszűnik,

ezek kiváltására a Megyeház téren a Kórház utcai csatlakozás előtt ideiglenes buszmegállót alakítanak ki.

A forgalmi változások várhatóan 2027 végig tartanak – közölte az önkormányzat.