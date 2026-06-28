Rendkívüli lépést tett Göd polgármestere a hőség miatt

Gödön a polgármester döntése értelmében a gödi lakcímkártyával rendelkezők vasárnaptól keddig térítésmentesen használhatják a városi strandot – írja a hellogod.hu.

A háromnapos intézkedés célja

a hőség elviselése az emberek számára,

miközben a város több dunai strandja is várja a kikapcsolódni vágyókat, melyek közül a felsőgödi vízminősége a napokban kapott kedvező minősítést.

Hasonló intézkedést léptettek életbe Balassagyarmaton is. Csach Gábor polgármester közlése szerint szombattól keddig, négy napon keresztül a balassagyarmati lakosok lakcímkártyájuk felmutatásával 16 órától zárásig ingyenesen vehetik igénybe a Városi Strandfürdő szolgáltatásait.

A városban emellett a Nyírjesi Szabadstrand is zavartalanul üzemel, továbbá a helyi kézilabdacsarnok vezetője tájékoztatta a lakosságot arról, hogy az épület napközben hűsölés céljából nyitva áll a városban élők előtt.