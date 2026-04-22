2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
A sedge warbler perched on sedge reeds at the edge of a river with its beak open singing or calling
Nyitókép: Trudie Davidson/Getty Images

Egymilliót érő ritkaság bukkant fel 14 év után a Hortobágyon

A csíkosfejű nádiposzáta rendkívül ritka énekesmadár, nagyon nagy természetvédelmi értéket képvisel. Korábban itt is fészkelt kisebb-nagyobb egyedszámban, ám 14 évre eltűnt a Hortobágyról.

Egy csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola) került elő a Hortobágyi Nemzeti Park részét képező Nagyiváni-pusztán 2026. április 20-án – írja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közösségimédia-bejegyzésében.

A parkigazgatóság azt írja, függönyháló segítségével sikerült befogni a madarat a Life4Aquatic Warbler nemzetközi fajvédelmi projekt keretén belül.

A mostani előfordulás érdekességét tetézi az a tény, hogy a befogott egyed fém jelölőgyűrűt viselt, amelyet egy Spanyolországban, Baszkföldön működő gyűrűzőállomáson kapott.

Az észlelés azért is különleges, mert a csíkosfejű nádiposzáta Európa legritkább fészkelő énekesmadara, éppen ezért fokozottan védett. Egy példány természetvédelmi értéke Magyarországon 1 millió forint.

1971 és 2011 között a Hortobágyon is rendszeresen fészkelt kisebb-nagyobb számban. A faj újbóli előfordulása bizonyítékként utalhat arra, hogy a faj legalább vonulóként még mindig megjelenik az egykori hortobágyi élőhelyein, amelynek bizonyítására most 14 évet kellett várni.

Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk" – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak

Többéves csúcsra erősödött a forint, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok azt követően, hogy a Tisza Párt kétharmados parlamenti többséget szerzett a választásokon. A leendő kormány még csak formálódik, de az euróbevezetés ígérete máris nem várt piaci hatással van. Nem gondoltuk volna, hogy a régió kimaradó országai közül pont Magyarország fogja egyszer vinni a közös deviza zászlaját, de, ha a Magyar-kormány sikerre tudja vinni a projektet, akkor akár a lengyelek és a csehek is kedvet kaphatnak a bevezetéshez.

Megszólalt a Kereskedelmi és Iparkamara: ez lehet az árrésstop, benzinárstop kivezetésének menetrendje 2026-ban

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: Fokozatos, előre kommunikált és kiszámítható exit stratégiát kell kidolgozni az árrésstop és a védett üzemanyagárak kivezetésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

