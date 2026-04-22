Egymilliót érő ritkaság bukkant fel 14 év után a Hortobágyon

Egy csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola) került elő a Hortobágyi Nemzeti Park részét képező Nagyiváni-pusztán 2026. április 20-án – írja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közösségimédia-bejegyzésében.

A parkigazgatóság azt írja, függönyháló segítségével sikerült befogni a madarat a Life4Aquatic Warbler nemzetközi fajvédelmi projekt keretén belül.

A mostani előfordulás érdekességét tetézi az a tény, hogy a befogott egyed fém jelölőgyűrűt viselt, amelyet egy Spanyolországban, Baszkföldön működő gyűrűzőállomáson kapott.

Az észlelés azért is különleges, mert a csíkosfejű nádiposzáta Európa legritkább fészkelő énekesmadara, éppen ezért fokozottan védett. Egy példány természetvédelmi értéke Magyarországon 1 millió forint.

1971 és 2011 között a Hortobágyon is rendszeresen fészkelt kisebb-nagyobb számban. A faj újbóli előfordulása bizonyítékként utalhat arra, hogy a faj legalább vonulóként még mindig megjelenik az egykori hortobágyi élőhelyein, amelynek bizonyítására most 14 évet kellett várni.