2026. április 17. péntek Rudolf
Urnabontás a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban, az átjelentkező szavazók számára kijelölt szavazókörben az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Most a máshol szavazók voksain a sor – ez történik most

Infostart / MTI

Megkezdődött péntek reggel az átjelentkezéssel, illetve a külképviseleteken szavazók összegyűjtött szavazatainak átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak.

A vasárnapi voksoláson lehetőség volt arra, hogy a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, egy másik magyarországi településen adhassa le voksát. Mivel az átjelentkezéssel szavazók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre szavaztak, ezeket a voksokat el kell juttatni a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe. Ehhez a szavazatokat hétfőn a Nemzeti Választási Irodához szállították, és a 106 egyéni választókerület szerint csoportosították.

Ugyancsak lehetőség volt arra, hogy a nem Magyarország területén tartózkodó választók a 149 külképviselet egyikén adják le szavazatukat, szintén a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire. Ezeket a voksokat szerda estig Magyarországra szállították, az NVI ezeket is szétválogatta, ugyancsak egyéni választókerületek szerint.

Ezután az NVI-nél valamennyi választókerület esetében összecsomagolták és szállítódobozokba helyezték az „utazó szavazatokat”.

A szállítódobozokat péntek reggeltől vehetik át az egyéni választókerületi választási irodák az NVI-től, hogy a saját választókerületükbe szállítsák azokat, és átadják a választókerületben a külképviseleti és átjelentkezős szavazatok megszámlálására kijelölt szavazatszámláló bizottság elnökének. A szavazatszámláló bizottság ezt követően „bekeveri” a kijelölt szavazókörben április 12-én leadott szavazatok közé az utazó voksokat, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.

A kijelölt szavazatszámláló bizottságok ezután összeszámlálják a voksokat és megállapítják a parlamenti választás szavazóköri eredményét, legkésőbb szombaton.

Amint valamennyi szavazókör eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok legkésőbb szombaton megállapítják a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét, vagyis azt, hogy abban a választókerületben ki nyerte a mandátumot.

Szakértő: Iránban sérül az Egyesült Államok nagyhatalmi imázsa, de ezzel nem szokott foglalkozni
Nem az Egyesült Államok terve szerint alakul az iráni konfliktus, ám ez nem feltétlenül jelenti, hogy kudarc lesz Washingtonnak – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában László Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese. Szerinte a hasonló katonai beavatkozástól sem megy el az USA kedve.
 

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka” – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Bár a fogyasztói ár maximálva van a hazai üzemanyagok esetében, a piaci nagykereskedelmi árak azonban holnap is változni fognak: a benzin és a dízel is olcsóbb lesz, írja a holtankoljak.

Durvul a helyzet Szombathelyen: védőmaszkokat osztanak a rákkeltő azbeszt-szennyezés miatt

A súlyos azbesztveszély miatt ingyenes védőmaszkokat kapnak a Szombathelyi Oladi plató lakói, miközben hétfőn lakossági fórumot is tartanak az ügyben.

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

