2026. április 7. kedd
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyûlésen Kecskeméten 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Orbán Balázs: mérföldkő J. D. Vance budapesti látogatása

Infostart / MTI

J. D. Vance látogatása egy olyan időszakban történik Magyarországon, amikor Európa jövőjéről, biztonságáról és identitásáról zajlik a vita, az Egyesült Államok alelnökének álláspontja pedig több ponton is találkozik azokkal az elvekkel, amelyeket Magyarország a nyugati világ jövőjéről szóló vitában következetesen képvisel – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója keddi Facebook-bejegyzésében.

Orbán Balázs szerint J. D. Vance látogatása újabb mérföldkő „az amerikai–magyar aranykorban” Személyében ő az első hivatalban lévő amerikai alelnök, aki a rendszerváltás óta hivatalos kétoldalú úton jár hazánkban, és egyben a legmagasabb szintű amerikai látogató George W. Bush 2006-os budapesti útja óta.

A továbbiakban a politikus azt írta, hogy a nyugati világ jövőjéről szóló vitában az amerikai alelnök szavai különös súlyt kapnak, márpedig Vance szerint Brüsszel végzetes tévútra terelte Európát.

Ezt követően Orbán Balázs az amerikai politikus korábbi szavait idézi. Eszerint, „Európa legnagyobb fenyegetése nem Oroszország vagy Kína — hanem belülről fakad. […]

Nincs biztonság, ha a társadalom belülről omlik össze. […] Európa a civilizációs öngyilkosság kockázatával néz szembe.

[…] Egyetlen külső ellenség sem tudja elpusztítani Európát, ha Európa nem adja fel önmagát.”

Felidézi, hogy az alelnök élesen bírálta a brüsszeli elnyomó hatalom működését is, amely a liberális politikákat fontosabbnak tartja, mint az európai emberek érdekeit.

Ennek alátámasztására ugyancsak az alelnököt idézte, aki szerint „a demokrácia azon a szent alapelven nyugszik, hogy az emberek hangja számít. […] Nem lehet megőrizni a demokráciát a saját nép akaratának elnyomásával. […] Ha félnek a saját választóiktól, Amerika sem tud segíteni.”

J. D. Vance – folytatta Orbán Balázs – felhívta a figyelmet a konzervatív hangokat célzó brüsszeli cenzúrára is, melyet napjainkban – különösen a közösségi média térben – a magyar nemzeti erők is elszenvednek.

Ezzel kapcsolatban az amerikai politikus Orbán Balázs közlése szerint azt mondta: „a probléma nem az, hogy az emberek rossz dolgokat mondanak – hanem az, hogy a kormányok félnek meghallani őket. […] A cenzúra nem erő. Hanem gyengeség.” Továbbá a Trump-adminisztráció második embere a migráció kapcsán is Magyarország véleményét osztja: „az asszimiláció nélküli tömeges migráció nem együttérzés — hanem káosz. […] Egy nemzet sem maradhat fenn, ha nem védi meg a saját határait” – tartalmazza a bejegyzés.

Az amerikai alelnök látogatása nemcsak diplomáciai szempontból jelentős, hanem világosan jelzi: a transzatlanti térben is egyre erősebben jelennek meg azok a hangok, amelyek a szuverenitás és a biztonság elsődlegességét hangsúlyozzák – írta Orbán Balázs.

Budapestre érkezett J. D. Vance amerikai alelnök, aki még indulás előtt Amerikában a reptéren azt mondta: „alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!” . Csizmazia Gábor Amerika-szakértő szerint várhatóan folytatódnak a technológiai, gazdasági és energetikai együttműködésről szóló egyeztetések, és diplomáciai szempontból is jelentősnek mondható a látogatás. Az iráni helyzet érdemi változásáról is beszélt.
 

Nagyot erősödött a forint a tegnapi nap folyamán, az iráni háborúról érkező hírek hatására. Az euró jegyzése a 385 körüli szintről 382 alá csökkent, míg a dollár árfolyama a 330-as szint felé közelít. A mai nap folyamán a közel-keleti konfliktus mellett az európai szolgáltatószektor beszerzésimenedzser-indexei és az amerikai munkaerőpiaci adatok szabhatnak irányt a devizapiacoknak, de a befektetők már egyre inkább a vasárnap esedékes parlamenti választásokra készülnek.

