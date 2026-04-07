Orbán Balázs: mérföldkő J. D. Vance budapesti látogatása

Orbán Balázs szerint J. D. Vance látogatása újabb mérföldkő „az amerikai–magyar aranykorban” Személyében ő az első hivatalban lévő amerikai alelnök, aki a rendszerváltás óta hivatalos kétoldalú úton jár hazánkban, és egyben a legmagasabb szintű amerikai látogató George W. Bush 2006-os budapesti útja óta.

A továbbiakban a politikus azt írta, hogy a nyugati világ jövőjéről szóló vitában az amerikai alelnök szavai különös súlyt kapnak, márpedig Vance szerint Brüsszel végzetes tévútra terelte Európát.

Ezt követően Orbán Balázs az amerikai politikus korábbi szavait idézi. Eszerint, „Európa legnagyobb fenyegetése nem Oroszország vagy Kína — hanem belülről fakad. […]

Nincs biztonság, ha a társadalom belülről omlik össze. […] Európa a civilizációs öngyilkosság kockázatával néz szembe.

[…] Egyetlen külső ellenség sem tudja elpusztítani Európát, ha Európa nem adja fel önmagát.”

Felidézi, hogy az alelnök élesen bírálta a brüsszeli elnyomó hatalom működését is, amely a liberális politikákat fontosabbnak tartja, mint az európai emberek érdekeit.

Ennek alátámasztására ugyancsak az alelnököt idézte, aki szerint „a demokrácia azon a szent alapelven nyugszik, hogy az emberek hangja számít. […] Nem lehet megőrizni a demokráciát a saját nép akaratának elnyomásával. […] Ha félnek a saját választóiktól, Amerika sem tud segíteni.”

J. D. Vance – folytatta Orbán Balázs – felhívta a figyelmet a konzervatív hangokat célzó brüsszeli cenzúrára is, melyet napjainkban – különösen a közösségi média térben – a magyar nemzeti erők is elszenvednek.

Ezzel kapcsolatban az amerikai politikus Orbán Balázs közlése szerint azt mondta: „a probléma nem az, hogy az emberek rossz dolgokat mondanak – hanem az, hogy a kormányok félnek meghallani őket. […] A cenzúra nem erő. Hanem gyengeség.” Továbbá a Trump-adminisztráció második embere a migráció kapcsán is Magyarország véleményét osztja: „az asszimiláció nélküli tömeges migráció nem együttérzés — hanem káosz. […] Egy nemzet sem maradhat fenn, ha nem védi meg a saját határait” – tartalmazza a bejegyzés.

Az amerikai alelnök látogatása nemcsak diplomáciai szempontból jelentős, hanem világosan jelzi: a transzatlanti térben is egyre erősebben jelennek meg azok a hangok, amelyek a szuverenitás és a biztonság elsődlegességét hangsúlyozzák – írta Orbán Balázs.