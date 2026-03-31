2026. március 31. kedd Árpád
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2025. november 5-én. Az e heti washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fõ témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttmûködés - jelentette ki Szijjártó Péter.
Lehallgatták Szijjártó Pétert, a miniszter reagált a hangfelvételre

Kedd reggel a VSquare portál egy 2024-es hangfelvételt hozott nyilvánosságra, amelyen a magyar külgazdasági és külügyminiszter orosz kollégájával, Szergej Lavrovval beszélget. Szijjártó Péter szerint most kiderült, hogy azt mondja nyilvánosan, mint telefonon.

A VSquare által megszerzett lehallgatott telefonbeszélgetésről azt írták, hogy az 2024. augusztus 30-án történt, az után, hogy Szijjártó Péter megérkezett Szentpétervárról Budapestre. A külgazdasági és külügyminisztert Szergej Lavrov hívta, azzal, hogy látogatása után az orosz média számos helyen idézte.

„Rosszul mondtam valamit?” – kérdezte Szijjártó Péter a hangfelvétel szerint. „Nem, nem, nem. Csak azt mondták, hogy pragmatikusan küzdesz a hazád érdekeiért” – hangzott az orosz külügyminiszter válasza.

Lavrov ezután a hangfelvételen azt mondta, hogy Aliser Uszmanov orosz vállalkozó kérésére telefonál.

„Nézze, Alisher kérésére keresem önöket, és csak arra kért, hogy emlékeztessem Önöket, hogy a húgával kapcsolatban intézkednek” – mondta Lavrov portál szerint arra utalva, hogy Gulbahor Iszmailova kerüljön le az uniós szankciós listáról. Erre az elhangzottak alapján Szijjártó Péter ezt válaszolja: „a szlovákokkal közösen benyújtunk egy javaslatot az Európai Uniónak a listáról való törlésére. Jövő héten benyújtjuk, és ahogy az új felülvizsgálati időszak elkezdődik, napirendre kerül, és mindent megteszünk, hogy levegyük onnan.” Az orosz politikus ezután kifejezte köszönetét magyar kollégája „támogatásáért és a minden területen az egyenlőségért folytatott küzdelméért”.

Ezután újabb részleteket közöl a VSquare a beszélgetésből, de ezt a részt nem lehet meghallgatni. A cikk szerint a politikusok kifejezték elégedetlenségüket az Ukrajna-párti uniós országok álláspontjával kapcsolatban, illetve egyebek között bírálták Josep Borrellt, az EU akkori külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, akit Lavrov „legnagyobb csalódásának” nevezett, Szijjártó pedig lekicsinylően „európai Bidenként” jellemzett.

Hét hónappal később Iszmailovát levették az EU szankciós listájáról. Iszmailova Uszmanov két nővérének egyike. Az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Ukrajna és Észtország szankciókat vezetett be vele szemben. Maga Uszmanov szerepel az EU, az Egyesült Államok, Kanada és az Egyesült Királyság szankciós listáján Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója miatt.

Donald Trump: „elvehetném az iráni olajat" – miért fontos a Harg-sziget?

„Őszintén szólva, a legszívesebben rátenném a kezem az iráni olajra, de néhány ostoba ember otthon azt kérdezi, hogy mi értelme lenne? De ők ostobák” – nyilatkozta az amerikai elnök a Financial Times lapnak. A kulcsfontosságú Harg-sziget megszállása lehet a következő amerikai lépés – az amerikai deszantosok már készenlétben állnak.
 

Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Fontos változás élesedik a magyar utakon húsvétkor: erről minden autósnak tudnia kell

Húsvét előtt és alatt ismét kamionstop nehezíti a teherforgalmat Magyarországon, azonban az éjszakai időszakokban feloldják a korlátozást.

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

