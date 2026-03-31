Lehallgatták Szijjártó Pétert, a miniszter reagált a hangfelvételre

A VSquare által megszerzett lehallgatott telefonbeszélgetésről azt írták, hogy az 2024. augusztus 30-án történt, az után, hogy Szijjártó Péter megérkezett Szentpétervárról Budapestre. A külgazdasági és külügyminisztert Szergej Lavrov hívta, azzal, hogy látogatása után az orosz média számos helyen idézte.

„Rosszul mondtam valamit?” – kérdezte Szijjártó Péter a hangfelvétel szerint. „Nem, nem, nem. Csak azt mondták, hogy pragmatikusan küzdesz a hazád érdekeiért” – hangzott az orosz külügyminiszter válasza.

Lavrov ezután a hangfelvételen azt mondta, hogy Aliser Uszmanov orosz vállalkozó kérésére telefonál.

„Nézze, Alisher kérésére keresem önöket, és csak arra kért, hogy emlékeztessem Önöket, hogy a húgával kapcsolatban intézkednek” – mondta Lavrov portál szerint arra utalva, hogy Gulbahor Iszmailova kerüljön le az uniós szankciós listáról. Erre az elhangzottak alapján Szijjártó Péter ezt válaszolja: „a szlovákokkal közösen benyújtunk egy javaslatot az Európai Uniónak a listáról való törlésére. Jövő héten benyújtjuk, és ahogy az új felülvizsgálati időszak elkezdődik, napirendre kerül, és mindent megteszünk, hogy levegyük onnan.” Az orosz politikus ezután kifejezte köszönetét magyar kollégája „támogatásáért és a minden területen az egyenlőségért folytatott küzdelméért”.

Ezután újabb részleteket közöl a VSquare a beszélgetésből, de ezt a részt nem lehet meghallgatni. A cikk szerint a politikusok kifejezték elégedetlenségüket az Ukrajna-párti uniós országok álláspontjával kapcsolatban, illetve egyebek között bírálták Josep Borrellt, az EU akkori külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, akit Lavrov „legnagyobb csalódásának” nevezett, Szijjártó pedig lekicsinylően „európai Bidenként” jellemzett.

Hét hónappal később Iszmailovát levették az EU szankciós listájáról. Iszmailova Uszmanov két nővérének egyike. Az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Ukrajna és Észtország szankciókat vezetett be vele szemben. Maga Uszmanov szerepel az EU, az Egyesült Államok, Kanada és az Egyesült Királyság szankciós listáján Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója miatt.