ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.85
usd:
328.08
bux:
109816.05
2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Law and order concept. Handcuffs, gavel on book on a wooden background, top view
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Temetőnél ölt a férfi, trükkösen próbálta megúszni

Infostart

Első fokon 20 évet kapott, az ítélet nem jogerős.

A Balassagyarmati Törvényszék 20 év fegyházra ítélte azt a harmincas éveiben járó bujáki férfit, aki féltékenységből a helyi temetőnél megölte barátját – közölte a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

A férfi és áldozata barátok és munkatársak voltak. 2023. április 22-én a sértett megkérdezte a vádlottat, hogy kapcsolatot tartott-e fenn az élettársával, amit a férfi elismert. Aznap

a vádlott a várandós feleségének azt hazudta, hogy a sértett megcsalja az élettársát, és a szeretőjével el fog szökni a faluból.

Este egy ásót és egy csákányt vitt ki a temetőbe, majd másnap sürgős találkozóra hívta barátját, és a temetőnél a mobiltelefonján megmutatta a barátja élettársával váltott szerelmes üzeneteket.

Veszekedni kezdtek, közben bementek a temetőbe, ahol a vádlott ököllel leütötte, és egy 9 centiméter pengehosszúságú késsel kétszer mellkason, kétszer hason szúrta a másik férfit, hogy az ne tudja elárulni várandós feleségének az élettársával folytatott szexuális viszonyt.

Ezután

elvette a haldokló áldozat mobiltelefonját, és üzenetet küldött a férfi élettársának, melyben közölte, hogy elhagyja, illetve írt saját telefonjára is, mintha az áldozat azt írta volna neki, hogy elhagyja családját és gondoskodjon róluk.

Ezt követően az ásóval fejen ütötte a sértettet, a csákánnyal ásott egy gödröt, amelybe belehelyezte a holttestet és földet lapátolt rá. A holttest gödörbe helyezése közben a sértett pénztárcája a földre esett, abból elvett 60 ezer forintot.

A Balassagyarmati Törvényszék a sértettet megölő, majd áldozatát kifosztó férfi büntetőjogi felelősségét – az ügyészi indítvánnyal egyezően – előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette, valamint kifosztás bűntette miatt is megállapította, ezért halmazati büntetésül 20 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg a letartóztatásban lévő vádlott és védője enyhítésért fellebbezett; a másodfokú eljárás a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik.

Kezdőlap    Belföld    Temetőnél ölt a férfi, trükkösen próbálta megúszni

emberölés

temető

buják

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zsidai Zoltán Roy: a mostani budapesti vendégszámból 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehetne realizálni

Zsidai Zoltán Roy: a mostani budapesti vendégszámból 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehetne realizálni

A magyar vendéglátás és turizmus stratégiai kérdéseiről, régiós és európai összehasonlításokról is beszélt Zsidai Zoltán gasztronómiai szakember, a Zsidai Csoport tulajdonosa, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok

Magyarország csaknem 17 és fél milliárd eurós uniós hitelre nyújtott be igényt

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna fél vagy egy év múlva rosszabb helyzetbe kerülhet

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna fél vagy egy év múlva rosszabb helyzetbe kerülhet

Ukrajnában a szélsőjobboldal és a „nyugatos réteg” ellenzi a területi engedményeket, de a katonák egyre fáradtabbak és a társadalom is belefásult a konfliktusba, így egyre többen elfogadnák az ilyen veszteségeket – mondta a szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Vlagyimir Putyin: nem lesz kivel tárgyalni, ha Európa háborút robbant ki Oroszország ellen

Az orosz-ukrán konfliktus és a NATO: mi történik, ha egyszer valaki túl messzire megy az eszkalációs létrán?

Floridában tovább tárgyaltak a béketervről az ukránok és az amerikaiak

VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.02. kedd, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nukleáris fúziós projektbe kezd bele a Google-lel az európai nagyhatalom

Nukleáris fúziós projektbe kezd bele a Google-lel az európai nagyhatalom

A TAE Technologies közös vállalatot hozott létre az Egyesült Királyság Atomenergia-hatóságával a fúziós technológiához szükséges semleges nyalábok fejlesztésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriás botrány rázta meg az Európai Uniót: erről beszél most mindenki, a szálak egyértelműen ide vezetnek

Óriás botrány rázta meg az Európai Uniót: erről beszél most mindenki, a szálak egyértelműen ide vezetnek

Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetőjét letartóztatták korrupciós gyanúval.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin says Russia doesn't want war with Europe but 'is ready to fight', as talks begin with US

Putin says Russia doesn't want war with Europe but 'is ready to fight', as talks begin with US

The Russian president is meeting Trump envoy Steve Witkoff to discuss the draft peace plan in Moscow.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 2. 15:58
Latorcai Csaba: a fővárosi buszok harmadának nem megfelelő az állapota
2025. december 2. 15:34
Családi sztrádamatrica, Budapest-Belgrád – Fajsúlyos bejelentésekkel állt elő Lázár János
×
×
×
×