Temetőnél ölt a férfi, trükkösen próbálta megúszni

A Balassagyarmati Törvényszék 20 év fegyházra ítélte azt a harmincas éveiben járó bujáki férfit, aki féltékenységből a helyi temetőnél megölte barátját – közölte a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

A férfi és áldozata barátok és munkatársak voltak. 2023. április 22-én a sértett megkérdezte a vádlottat, hogy kapcsolatot tartott-e fenn az élettársával, amit a férfi elismert. Aznap

a vádlott a várandós feleségének azt hazudta, hogy a sértett megcsalja az élettársát, és a szeretőjével el fog szökni a faluból.

Este egy ásót és egy csákányt vitt ki a temetőbe, majd másnap sürgős találkozóra hívta barátját, és a temetőnél a mobiltelefonján megmutatta a barátja élettársával váltott szerelmes üzeneteket.

Veszekedni kezdtek, közben bementek a temetőbe, ahol a vádlott ököllel leütötte, és egy 9 centiméter pengehosszúságú késsel kétszer mellkason, kétszer hason szúrta a másik férfit, hogy az ne tudja elárulni várandós feleségének az élettársával folytatott szexuális viszonyt.

Ezután

elvette a haldokló áldozat mobiltelefonját, és üzenetet küldött a férfi élettársának, melyben közölte, hogy elhagyja, illetve írt saját telefonjára is, mintha az áldozat azt írta volna neki, hogy elhagyja családját és gondoskodjon róluk.

Ezt követően az ásóval fejen ütötte a sértettet, a csákánnyal ásott egy gödröt, amelybe belehelyezte a holttestet és földet lapátolt rá. A holttest gödörbe helyezése közben a sértett pénztárcája a földre esett, abból elvett 60 ezer forintot.

A Balassagyarmati Törvényszék a sértettet megölő, majd áldozatát kifosztó férfi büntetőjogi felelősségét – az ügyészi indítvánnyal egyezően – előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette, valamint kifosztás bűntette miatt is megállapította, ezért halmazati büntetésül 20 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg a letartóztatásban lévő vádlott és védője enyhítésért fellebbezett; a másodfokú eljárás a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik.