Elhunyt Lénárd László

Leáll a szerbiai kőolajfinomító, mert az amerikai szankciók miatt nem kap kőolajat. A NIS vállalat számláin a külföldi bankok nem engedélyezik a pénzmozgást, ezért az autósok nemzetközi bankkártyával nem tudnak fizetni a NIS benzinkútjain, csak készpénzzel vagy hazai kártyával, de a jövő héttől várhatóan ez sem lesz lehetséges.