24 óra Ukrajna Otthon Start
Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt Lénárd László

Infostart

Elhunyt Lénárd László, a DK Etikai Bizottságának korábbi elnöke.

Elvesztettünk egy barátot. 84 éves korában elhunyt Lénárd László, a DK Budafok-Tétény szervezetének alapító elnöke, a párt Etikai Bizottságának korábbi elnöke és az Országos Tanácsának egykori tagja –Demokratikus Koalíció.

Mint írják: „Laci rendíthetetlen demokrata, megingathatatlan DK-s volt, lelke a kerületi szervezetnek. Igazi barát és nagyszerű kolléga. Mindenhol ott volt csendes, mértéktartó véleményével, bölcsességével. Vigyázott a közösségre, amelyet második családjának tekintett.

Távozását meggyászoljuk, emlékét szeretettel megőrizzük. Osztozunk a család fájdalmában.”

Lénárd Lászlót a Demokratikus Koalíció saját halottjának tekinti.

