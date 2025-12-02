ARÉNA - PODCASTOK
Nő próbál egy karácsonyfának szánt fenyőfát rögzíteni az autó tetejére.
Nyitókép: Getty Images/Oleksandr Hrytsiv

Drágulás ide vagy oda, ebből a termékből a magyarok többsége nem enged

Infostart

Az aszály és a kártevők növekvő jelenléte ellenére a minőségi hazai fenyők a teljes kereslet 75-80 százalékát fedezhetik.

Az Agroinform.hu piaci kereskedők körében végzett felmérése szerint a fenyőfaárak átlagosan 10-15 százalékkal alakulhatnak a tavalyi szint felett: a lucfenyőt 5 ezer forint körüli, az ezüstfenyőt 7-8 ezer forint közötti, míg a nordmann fenyőt 10-12 ezer forint közötti méterenkénti áron kínálják az idei szezonban az utcai és piaci standokon megjelent alkalmi fenyőárusok.

A mezőgazdasági portál múlt heti felmérése ugyanakkor azt mutatja, hogy az előrejelzett áremelkedés érdemben nem befolyásolja a korábbi a vásárlási szokásokat. A válaszadók többsége, 53 százaléka azt jelezte, hogy évente egyszeri kiadásról lévén szó idén is a szokásos fajtájú és méretű fenyőt fogja megvenni. 19 százaléknyian esetleg a tervezett méretben lépnek majd vissza. 16 százalék igyekszik olcsóbb beszerzési hely keresésével vagy ügyesebb alkuval kompenzálni az áremelkedést. Olcsóbb fajtára csupán 8 százaléknyian váltanának, és mindössze 4 százaléknyian fogják meggondolni, hogy eddigi szokásukkal szakítva idén vesznek-e egyáltalán fenyőfát.

A vásárlók 61 százaléka legfeljebb 10 ezer forintot tervez költeni fenyőfára, ám ezt a keretet a piaci realitásokkal szembesülve egy részük jó eséllyel túllépi majd.

20 ezer forint feletti kiadással a vevők 15 százaléka kalkulál. 59 százalék azok aránya, akik a legdrágább fenyőfaj, a nordmann fenyő iránt érdeklődnek. A lucfenyő 24, míg a az ezüstfenyő 14 százalékos értékkel áll a népszerűségi lista következő helyein. A mindössze 3 százalékot kitevő további fajták közül a feketefenyő mellett a kolorádófenyő érdemel még külön említést, amely a gombafertőzés miatt visszaesett duglászfenyőt pótolja a kínálati palettán – olvasható.

58 százaléknyian másfél méter feletti, 42 százaléknyian e méretnél kisebb fenyőt terveznek vásárolni, gyökeres, földlabdával árusított fenyők iránt pedig a vásárlók 18 százaléka érdeklődik. Az, hogy végül mennyi fenyőfa fogy el karácsony előtt, csupán az utolsó napokban fog kiderülni, a vásárlók 37 százaléka ugyanis az utolsó hétre hagyja a fenyő megvételét.

A felmérés alapján jelenleg a lakosság negyede díszít karácsonykor fenyő helyett műfenyőt. A műfenyőt választók körében a környezet védelme a leggyakoribb indok (48 százalék), de sokan emelik ki a több éven át lehetséges felhasználhatóság miatti árelőnyt, illetve a kiszáradásból fakadó levélhullás hiányát is.

Ugyanakkor tudni kell, hogy a karácsonyfának ültetett fenyő összességében környezetbarátabb, mint a műfenyő. Termesztése igen hasonló más mezőgazdasági növényekéhez, a kidobott fák többségét pedig komposztálják, így azoknak sem az előállítása, sem a megsemmisítése nem terheli jelentősen a környezetet. Vásárlásukkal pedig nem távol-keleti gyártókat, hanem nagyrészt hazai termelőket támogatunk – olvasható egyebek mellett.

karácsonyfa

fenyőfa

műfenyő

