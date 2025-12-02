ARÉNA - PODCASTOK
Close up of businesswomans hands with pen, glasses, and calculator doing some financial calculations
Nyitókép: NoSystem images/Getty Images

Bejelentheti egy alvállalkozó, ha nem fizették ki – ezt kell csinálni

Infostart / MTI

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) új panaszkezelő felületet indít az állami beruházásokban részt vevő alvállalkozók védelmére, a cél, hogy gyors és átlátható megoldás szülessen azokban az esetekben, amikor a vállalkozók elvégzett munkáját már átvették, de a számlák kiegyenlítése késik vagy elmarad.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint a probléma számos hazai kis- és középvállalkozást érint, és a kifizetési lánc átláthatóbbá tétele nélkülözhetetlen a tisztességes piaci működéshez.

A kezdeményezés részeként a kormány nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő minden minisztérium számára, amely állami építési beruházást valósít meg. A szervezeteknek be kell számolniuk projektjeik elszámolási helyzetéről, és meg kell nevezniük a beruházások fővállalkozóit. Emellett a fővállalkozóknak is kötelező lesz adatot szolgáltatniuk az általuk bevont alvállalkozókról, a teljesítések igazolásáról, valamint a számlák kifizetési státuszáról – írták a közleményben.

Az új rendszer lehetővé teszi, hogy az alvállalkozók elektronikusan jelentsék be a teljesített, átvett, de ki nem fizetett munkákkal kapcsolatos panaszaikat

– erre az ÉKM új oldalán van mód. A bejelentéseket a minisztérium vasszigorral vizsgálja ki, és határozottan fellép az alvállalkozók védelmében – ígérte a tárca.

A tisztességesen elvégzett munkáért tisztességes és határidőben érkező fizetés jár, és a kormány ennek érvényesítését minden eszközzel támogatni fogja – emelte ki Csepreghy Nándor, a minisztérium parlamenti államtitkára a tárca közleményében.

