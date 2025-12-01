ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.95
usd:
327.31
bux:
110444.97
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Paperwork files searching information business concept, Businessman hands typing keyboard computer, working in stacks of report papers and piles of unfinished documents achieves on office desk
Nyitókép: smolaw11/Getty Images

Forrnak az indulatok a rendkívüli Fővárosi Közgyűlés előtt

Infostart

Hétfő 17 órára hívta össze a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését a Karácsony Gergely a Kelenföldi autóbuszgarázsba. A téma az ÁSZ-jelentés tudomásul vétele, csakhogy a Fidesz és a DK is átírná az előterjesztés szövegét, a Tisza pedig távol marad. A főpolgármester személyesen vinné a dokumentumot a Karmelitába.

Az ülés egyetlen napirendi pontja a főváros anyagi helyzetéről szóló jelentés elfogadása. A főpolgármester korábban azt mondta, a Fővárosi Közgyűlés szeptemberben egyszer már tudomásul vette az Állami Számvevőszék jelentését, amelynek legfontosabb megállapítása, hogy a fővárosi önkormányzat nem tudja egyszerre teljesíteni az állami elvonásokat és biztosítani a budapesti közszolgáltatásokat, márpedig törvényi feladata elsősorban a közszolgáltatások finanszírozása. De ha „Gulyás Gergelynek ez kell, akkor meg fogja kapni”, fogalmazott.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón beszélt arról, hogy a kormány akár csődsegély, akár más mentőcsomag formájában kész segíteni a városnak, ha a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítja Budapest fizetésképtelenségét.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője vasárnap a Facebook-oldalán közölte: ha valóban fennáll a fizetésképtelenség a következő év elejétől, akkor azt ki kell mondani és segítséget kell kérni. Karácsony Gergely előterjesztését politikai hangulatkeltésnek tartja a frakció, ezért „olyan módosító javaslatot nyújtottak be, ami kizárólag a budapestiek érdekeit tartja szem előtt”.

A Tisza Párt fővárosi frakciója nem tervezi, hogy elmegy a közgyűlésre. „Nem leszünk statiszták a kormány politikai cirkuszában!” – hangsúlyozta közleményében a Tisza, mely szerint Budapest nem csődben lévő, hanem zsarolt város.

Vitézy Dávid szerint politikai színház zajlik. „A mai Fővárosi Közgyűlésen mi részt fogunk venni, de ócska és káros politikai színháznak tartjuk a benyújtott javaslatokat mindkét oldalról. Karácsony a kormány kérésére összehívta ezt a felesleges közgyűlést, majd azt javasolja, hogy a Közgyűlés »üdvözölje« a kormány bölcs döntéseit – miközben a Facebookon hergeli az embereket” – írta a Facebookon a Podmaniczy Mozgalom frakcióvezetője. Úgy látja, a rendkívüli közgyűléssel a főváros besétál a kormány által állított csapdába.

A Demokratikus Koalíció frakciója az „üdvözli” szó helyett a „rögzíti” kifejezést használná a kormányzati segítséggel összefüggésben. Ennél hangsúlyosabb javaslat, hogy a DK az olimpiarendezéssel kötné össze az ügyet – írta az Index. A módosító szerint kikötnék, hogy a budapesti olimpia előkészítésével kapcsolatban minden hivatalos és informális egyeztetést, közös gondolkodást a jelenlegi formájában felfüggesztenek addig, amíg a főváros nem kapja meg a kormánytól a 12 milliárd forintos közösségi közlekedési normatívát, a 8,8 milliárdos trolielőleget, a Lánchíd felújításához utólag a 6 milliárd forintot, valamint „nem téríti vissza a jogellenesen levont 28 milliárdot”. A DK a feltételek közé emelné a fővárosi számlák inkasszójának megszüntetését, valamint azt is, hogy a kormány igazolja egyértelműen, a fővárosi közszolgáltatások működése politikai feltételek és ultimátumok nélkül, jogszerűen biztosított.

Demonstráció

Karácsony Gergely korábban közölte: a közgyűlési ülés után, hogy „legyen nyomatéka” a döntésnek, újra személyesen viszi el a határozatot a Karmelita-kolostorhoz, de ezúttal hívja a budapestieket is. Este fél hétkor a Clark Ádám téren lesz a találkozó, majd megtartják a Budapesti Büszkeség Menet 2-őt – mondta.

Az esti tüntetésre nem mennek el sem a Fidesz-KDNP, sem Vitézyék – utóbbi szerint a demonstráció nem Budapestről, hanem a főpolgármester személyes túléléséről szól.

Kezdőlap    Belföld    Forrnak az indulatok a rendkívüli Fővárosi Közgyűlés előtt

fővárosi közgyűlés

állami számvevőszék

jelentés

rendkívüli közgyűlés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában

Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában

A háború lezárásának módjairól és az amerikai békejavaslatról tárgyaltak az Egyesült Államok és Ukrajna kormányának tagjai Floridában. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a poszt-szovjet térség szakértője az InfoRádióban elmondta: most meggyengült Kijev pozíciója, ami változást hozhat az orosz és az amerikai hozzáállásban is. Ráadásul a Ukrajnában és Oroszországban is van még potenciál a harcra.
 

A NATO bekeményít Oroszországgal szemben

Donald Trump: közel vagyunk, Oroszország szeretné befejezni a háborút

EU-főképviselő: nem akar békét Moszkva

Nem akármelyik országnak adott vízumszabadságot Oroszország

Túl egy újabb körön Washington és Kijev, itt tartanak

Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fellélegezhet a világ: sikerült megfékezni a rettegett, halálos járványt

Fellélegezhet a világ: sikerült megfékezni a rettegett, halálos járványt

Sikerült megfékezni az augusztusban kitört ebolajárványt a Kongói Demokratikus Köztársaságban az afrikai ország hatóságainak hétfői bejelentése szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyászol a teniszvilág: meghalt a legendás olasz játékos

Gyászol a teniszvilág: meghalt a legendás olasz játékos

Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four dead in Russian attack as diplomatic efforts to end war continue

Four dead in Russian attack as diplomatic efforts to end war continue

As US negotiating teams continue to hold talks with Moscow and Kyiv, Russia's attacks on Ukraine continue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 1. 15:09
Éjfélig van idő jelentkezni a középfokú központi írásbeli felvételire, de utána is van még egy lehetőség
2025. december 1. 14:58
Ezt a kekszet ne egye meg!
×
×
×
×