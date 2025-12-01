Forrnak az indulatok a rendkívüli Fővárosi Közgyűlés előtt

Az ülés egyetlen napirendi pontja a főváros anyagi helyzetéről szóló jelentés elfogadása. A főpolgármester korábban azt mondta, a Fővárosi Közgyűlés szeptemberben egyszer már tudomásul vette az Állami Számvevőszék jelentését, amelynek legfontosabb megállapítása, hogy a fővárosi önkormányzat nem tudja egyszerre teljesíteni az állami elvonásokat és biztosítani a budapesti közszolgáltatásokat, márpedig törvényi feladata elsősorban a közszolgáltatások finanszírozása. De ha „Gulyás Gergelynek ez kell, akkor meg fogja kapni”, fogalmazott.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón beszélt arról, hogy a kormány akár csődsegély, akár más mentőcsomag formájában kész segíteni a városnak, ha a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítja Budapest fizetésképtelenségét.

A benyújtott főpolgármesteri előterjesztés Karácsony Gergely előterjesztése, amelynek elfogadását kérte a rendkívüli közgyűléstől, több pontot tartalmaz. A legfontosabb eleme a közgyűlés korábbi határozatának megerősítése, amely alapján tudomásul vették az Állami Számvevőszék azon jelentését, ami a főváros likviditási nehézségeit rögzítette. A dokumentum az Index összeállítása szerint üdvözli a kormányhatározatban foglaltakat, amelyek alapján a kormány elkötelezett a fővárosi közszolgáltatások és a fővárosi tömegközlekedés zavartalan működése mellett, illetve kész minden segítséget megadni, hogy a fővárosi közszolgáltatásban dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket. A javaslat szerint biztosítottnak látnák a zavartalan működést, „ha a kormány a jogsértő központi elvonásokat visszaadja a Fővárosi Önkormányzatnak”. Tartalmazza az előterjesztés, hogy a főváros nyitott minden olyan jogtechnikai megoldásra, ami az önkormányzati autonómia biztosítása mellett a fővárosi közszolgáltatások és a fővárosi tömegközlekedés zavartalan működését tartósan biztosítja. A dokumentum sürgeti a főváros–kormány tárgyalások újrakezdését, amelyek Karácsony Gergelyék szerint a kormány miatt szakadtak meg.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője vasárnap a Facebook-oldalán közölte: ha valóban fennáll a fizetésképtelenség a következő év elejétől, akkor azt ki kell mondani és segítséget kell kérni. Karácsony Gergely előterjesztését politikai hangulatkeltésnek tartja a frakció, ezért „olyan módosító javaslatot nyújtottak be, ami kizárólag a budapestiek érdekeit tartja szem előtt”.

A Tisza Párt fővárosi frakciója nem tervezi, hogy elmegy a közgyűlésre. „Nem leszünk statiszták a kormány politikai cirkuszában!” – hangsúlyozta közleményében a Tisza, mely szerint Budapest nem csődben lévő, hanem zsarolt város.

Vitézy Dávid szerint politikai színház zajlik. „A mai Fővárosi Közgyűlésen mi részt fogunk venni, de ócska és káros politikai színháznak tartjuk a benyújtott javaslatokat mindkét oldalról. Karácsony a kormány kérésére összehívta ezt a felesleges közgyűlést, majd azt javasolja, hogy a Közgyűlés »üdvözölje« a kormány bölcs döntéseit – miközben a Facebookon hergeli az embereket” – írta a Facebookon a Podmaniczy Mozgalom frakcióvezetője. Úgy látja, a rendkívüli közgyűléssel a főváros besétál a kormány által állított csapdába.

A Demokratikus Koalíció frakciója az „üdvözli” szó helyett a „rögzíti” kifejezést használná a kormányzati segítséggel összefüggésben. Ennél hangsúlyosabb javaslat, hogy a DK az olimpiarendezéssel kötné össze az ügyet – írta az Index. A módosító szerint kikötnék, hogy a budapesti olimpia előkészítésével kapcsolatban minden hivatalos és informális egyeztetést, közös gondolkodást a jelenlegi formájában felfüggesztenek addig, amíg a főváros nem kapja meg a kormánytól a 12 milliárd forintos közösségi közlekedési normatívát, a 8,8 milliárdos trolielőleget, a Lánchíd felújításához utólag a 6 milliárd forintot, valamint „nem téríti vissza a jogellenesen levont 28 milliárdot”. A DK a feltételek közé emelné a fővárosi számlák inkasszójának megszüntetését, valamint azt is, hogy a kormány igazolja egyértelműen, a fővárosi közszolgáltatások működése politikai feltételek és ultimátumok nélkül, jogszerűen biztosított.

Demonstráció

Karácsony Gergely korábban közölte: a közgyűlési ülés után, hogy „legyen nyomatéka” a döntésnek, újra személyesen viszi el a határozatot a Karmelita-kolostorhoz, de ezúttal hívja a budapestieket is. Este fél hétkor a Clark Ádám téren lesz a találkozó, majd megtartják a Budapesti Büszkeség Menet 2-őt – mondta.

Az esti tüntetésre nem mennek el sem a Fidesz-KDNP, sem Vitézyék – utóbbi szerint a demonstráció nem Budapestről, hanem a főpolgármester személyes túléléséről szól.