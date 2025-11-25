ARÉNA - PODCASTOK
Egy utasszállító repülőgép utastere.
Nyitókép: Unsplash

Sok utas kap majd kártérítést a légitársaságtól, döntött a hatóság

Infostart / MTI

Az NKFH a fogyasztói bejelentések kivizsgálása után több mint 15 millió forintnyi kártérítést ítélt meg az utasoknak, illetve jelentős összegű büntetést is kiszabott a légitársaságokra.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az év első nyolc hónapjában 15 millió forintnál is több kártalanítást ítéltek meg a légiutasoknak és csaknem 100 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki a jogsértő légitársaságokra – jelentette be keddi közleményében a hatóság.

A fogyasztóvédelmi hatóság folyamatos vizsgálatával biztosítja, hogy az utasok jogai érvényesülhessenek, azok ne sérüljenek – tették hozzá.

Az NKFH és a kormányhivatalok szigorúan fellépnek a légitársaságok szabálytalan gyakorlata ellen, folyamatosan vizsgálják, hogy a légitársaságok biztosítják-e az utasok jogait és megkapják-e az utasok a meghatározott kártalanítást és segítséget például egy járattörlés vagy egy hosszú késés esetén. Csak idén nyár végéig több mint 330 fogyasztói panasz érkezett a hatósághoz, melyek javarészt a légijáratok törléséhez, jelentős késésekhez és hiányos tájékoztatáshoz kapcsolódtak.

Az eljárások eredményeként 38 750 euró, azaz hozzávetőlegesen 15,5 millió forint kártalanítást ítéltek meg az utasoknak.

Az NKFH szakmai irányításával a kormányhivatalok hivatalból is indítottak ellenőrzéseket, nemcsak a hatósághoz beérkezett fogyasztói panaszok alapján indultak vizsgálatok. Többek között próbavásárlásokat tartottak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére, vizsgálták a telefonos ügyfélszolgálatokat – az emelt díjas hívások miatt –, valamint ellenőrizték a légitársaságok honlapján található tájékoztatásokat is. A próbavásárlásoknál kiderült, hogy a társaságok nem biztosították a szóbeli panasztétel lehetőségét, vagy nem volt megfelelő a díjtájékoztatás. A hatóság kiemelte,

mind a fogyasztói beadványok, mind a hivatalból indult eljárások alapján a hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a légitársaságokra.

A tavalyi évhez képest idény nyáron már érezhetően kevesebb járattörlés és késés fordult elő, ami többek között a határozott hatósági fellépésnek volt köszönhető. Az NKFH és a kormányhivatalok azonban itt nem állnak meg, továbbra is ellenőrzik a légitársaságokat azért, hogy minden utas megkapja a neki járó tájékoztatást, segítséget és kártalanítást - írták az NKFH közleményében.

