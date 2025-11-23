ARÉNA - PODCASTOK
Badger portrait, European Badger (Meles meles) in natural habitat
Nyitókép: DamianKuzdak/Getty Images

Borzongató videó készült az érdi bevásárlóközpont borzasztó látogatójáról

Infostart

Elsőre talán nehéz elhinni, de a felvételen valóban az látható, ahogy éjszaka egy borz randalírozik az érdi áruház emeletén. Az eset bizonyítja, hogy a város és a természet határai egyre inkább összemosódnak.

Szokatlan vendég tűnt fel a napokban az érdi Stop Shopban: egy borz sétálgatott teljes nyugalomban az üzletház emeleti részén – írja a sokszinuvidek.24.hu.

A nem mindennapi látogatást egy kamera is rögzítette, a felvételt az Érdi Civil Állatmentők osztották meg Facebook-oldalukon.

A látvány ugyan elsőre mulatságos vagy meglepő lehet, a szakértők arra figyelmeztetnek: a jelenség mögött komoly okok állnak.

A vadon élő állatok egyre bátrabban merészkednek be a városba, ahol könnyebben találnak élelmet és menedéket. A borz alapvetően nem veszélyes, sarokba szorítva viszont nem fél megvédeni magát. A szakemberek azt kérik: senki ne próbálja meg kergetni, megfogni vagy megsimogatni, és semmiképpen ne állja el az útját.

A legfontosabb szabály: a városba tévedt vadállatot nem szabad etetni. Az etetés miatt ugyanis visszajárnak, elveszíthetik természetes ösztöneiket, ami hosszú távon komoly veszélyt jelenthet rájuk és az emberekre egyaránt.

