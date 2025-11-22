Bővül a felsőtárkányi térfigyelő kamerahálózat – közölte dr. Juhász Attila Simon, Felsőtárkány polgármestere.

A rendszer az ORFK adatbázisából dolgozik majd, és „okossága” révén a körözött személyeket is kiszűrheti – írja a heol.hu.

A településvezető azt írta közösségi oldalán, hogy ezután már csak ezek „figyelő szeme” alatt lehet megközelíteni a községet.

Belterületen is bővítettek: a Gárdonyi, Munkás, Csákó, Tiszafa, utcákat és a Napsugár-közt is rendszámfelismerő és éjjellátó kamerák vigyázzák.