2025. november 22. szombat
Okoskamerákkal figyelik a településre érlező autósokat Felsőtárkányban.
Nyitókép: fotó: Dr. Juhász Attila Simon

Elképesztően okos kamerák figyelnek egy magyar faluban

Infostart

Rendszámfelismerő, sőt, a körözött embereket is kiszűrő kamerarendszer épült Felsőtárkányban. Önerőből telepítették a kamerákat, hogy növeljék a település közbiztonságát

Bővül a felsőtárkányi térfigyelő kamerahálózat – közölte dr. Juhász Attila Simon, Felsőtárkány polgármestere.

A rendszer az ORFK adatbázisából dolgozik majd, és „okossága” révén a körözött személyeket is kiszűrheti – írja a heol.hu.

A településvezető azt írta közösségi oldalán, hogy ezután már csak ezek „figyelő szeme” alatt lehet megközelíteni a községet.

Belterületen is bővítettek: a Gárdonyi, Munkás, Csákó, Tiszafa, utcákat és a Napsugár-közt is rendszámfelismerő és éjjellátó kamerák vigyázzák.

