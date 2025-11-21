Mesterterv: hogyan hat a magyar válogatott kiesése a politikai versenyre?

Már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján a Mesterterv következő adása, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzi a hét legfontosabb eseményeit és a politikai erővonalak alakulását.

A győri kettős erődemonstráció kapcsán elemzik, milyen eredményeket ért el a Fidesz háborúellenes üzenete, illetve mennyire talált célba Magyar Péter rászervezett akciója. Napirendre kerül a labdarúgás kérdése is: lehet-e politikai tőkét építeni egy országos futballkudarcra, vagy ez csak pillanatnyi zaj a rendszerben? A szakértők szerint a hangulat a pályán túl is megtörhet – és ennek most különös jelentősége van.

A szakértők kitérnek a Tisza belső jelölési folyamatára is, és élesen bírálják a folyamatot, és úgy vélik: a Tisza számára ez lehetett volna a nagy visszatérés pillanata, helyette azonban még több bizonytalan tényező került felszínre.

A műsor végén a fókusz Európa felé fordul: Ursula von der Leyen új, gigantikus ukrajnai támogatási terve komoly vihart kavart. A közös uniós hitelfelvétel ötlete, a tagállamok közötti törésvonalak és a decemberi EU-csúcs tétje is azt vetíti előre, hogy meghatározó hetek jönnek Brüsszelben – amelyeknek Magyarországon is súlyuk lesz.