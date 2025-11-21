ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Semmelweis Egyetem

Csalás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a Semmelweis Egyetemen

Infostart

Az egyetem közlése szerint Merkely Béla, az egyetem rektora tett feljelentést október 13-án, miután aznap azonnali hatályú felmondással megszüntette a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) két vezetőjének jogviszonyát, mivel tevékenységükkel kapcsolatban gazdasági visszaélés alapos gyanúja merült fel.

A folyamatban lévő eljárás részleteiről az egyetem, és a rendőrség sem adott felvilágosítást, de a Telex információi szerint az ügynek akár húsz érintettje is lehet, a rendőrség folyamatosan hallgatja meg őket tanúként.

A HSZI felmentett igazgatójának jogi képviselője, Mórotz Zsolt ügyvéd a 24.hu megkeresésére azt mondta, hogy ügyfele nem gyanúsított, büntetőeljárás jelenleg nincs folyamatban ellene.

Mórotz Zsolt szerint ügyfele a korábbi pozícióiban szakmai irányítást végzett, nem volt kötelezettségvállaló, sem pénzügyi ellenjegyző. Ezért is mondta, hogy szerinte „nincs olyan gazdasági bűncselekmény, ami szóba jöhetne” ügyfele munkájával kapcsolatban. Elmondta, hogy ügyfele ellen jelenleg fegyelmi eljárás van folyamatban a Semmelweis Egyetemen. Az eljárás a jelenleg aktív hallgatói jogviszonyával kapcsolatban indult.

A HSZI felmentett igazgatója három éven át volt a HÖK elnöke, egykori orvostanhallgatók beszámolói szerint nagyon aktív szereplője volt az egyetemi közéletnek.

A nyitókép illusztráció.

