Csalás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a Semmelweis Egyetemen

A folyamatban lévő eljárás részleteiről az egyetem, és a rendőrség sem adott felvilágosítást, de a Telex információi szerint az ügynek akár húsz érintettje is lehet, a rendőrség folyamatosan hallgatja meg őket tanúként.

A HSZI felmentett igazgatójának jogi képviselője, Mórotz Zsolt ügyvéd a 24.hu megkeresésére azt mondta, hogy ügyfele nem gyanúsított, büntetőeljárás jelenleg nincs folyamatban ellene.

Mórotz Zsolt szerint ügyfele a korábbi pozícióiban szakmai irányítást végzett, nem volt kötelezettségvállaló, sem pénzügyi ellenjegyző. Ezért is mondta, hogy szerinte „nincs olyan gazdasági bűncselekmény, ami szóba jöhetne” ügyfele munkájával kapcsolatban. Elmondta, hogy ügyfele ellen jelenleg fegyelmi eljárás van folyamatban a Semmelweis Egyetemen. Az eljárás a jelenleg aktív hallgatói jogviszonyával kapcsolatban indult.

A HSZI felmentett igazgatója három éven át volt a HÖK elnöke, egykori orvostanhallgatók beszámolói szerint nagyon aktív szereplője volt az egyetemi közéletnek.

