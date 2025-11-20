ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

Joghézag: Budapest leszerelné, a Telekom átalakítaná a telefonfülkéket

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

A Fővárosi Önkormányzat elbontaná a használaton kívüli, városképet durván rongáló telefonfülkéket Budapest utcáiról. A Magyar Telekom azonban a jogszabályokra hivatkozva segélyhívókká alakítaná át ezeket a bódékat.

A Magyar Telekom Budapesten 410 telefonfülkét üzemeltet, ezek közül 18-ban már nincs telefonkészülék. A városvezetés megpróbálja ezeket elbontatni a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi döntése nyomán. A 410 még álló nyilvános telefonállomás közül némelyik mára nem más, mint nyilvános vécé, és nagyon rongálják a városképet.

„Most felmérjük, hogy egyáltalán melyikben van készülék, melyek azok, amik fővárosi területen vannak” – mondta Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

Most arról van szó, hogy lássuk, hogy mi az, ami leszereltethető lenne, de nem a mi tulajdonunkban van. A VI. kerületi polgármester már jóval korábban napirendre tűzte az ügyet, de sajnos eddig jogi eszközökkel nem bírt átjutni a törvényi szabályozáson. Most kísérletet teszünk és megpróbáljuk megerősíteni ebben a küzdelmében, hátha együtt közösen valamire jutunk. Sajnos arról van szó, hogy

a törvény még előírja, hogy bizonyos számban lenniük kell utcai telefonfülkéknek. Sajnos a Telekom-szolgáltatók nem feltétlenül partnerek abban, hogy amelyekre nincsen szükség, azok elkerüljenek onnan.

Ezen a helyzeten kellene változtatni – tette hozzá Kiss Ambrus.

Hasonló állásponton van Vitézy Dávid, a Főváros Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke is.

A fülkék jelentős részében már nincs semmilyen telefon. Éppen ezért nem tartoznak semmilyen jogszabályi előírás, távközlési hatósági kötelezés hatálya alá – mondta.

Ezeket a Telekom azért tartja fenn, mert reklámfelületként működnek, és a telefonfülke nem köteles közterület-használati engedélyre,

hiszen régebben különböző közfunkciókat is ellátott, ezért nem fizetnek utána még közterület-használati díjat sem. Tehát ez egy joghézag, ahol valójában telefonfülkeként használhatatlan dobozokat ingyen használ reklámcélra a telekommunikációs szolgáltató, ezt így nem lehet tovább hagyni. Budapesten ebben elég világos tapasztalataik vannak, talán van is, aki emlékszik, hogy tele volt a város narancssárga segélyhívó oszlopokkal még néhány éve, ezeket 2023-ban szerelte le Budapest azért, mert senki nem használta őket – tette hozzá Vitézy Dávid.

A Magyar Telekom megkeresésünkre annyit közölt, hogy a jelenleg üresen álló budapesti telefonfülkéket az év végéig modern segélyhívó berendezésekre cserélik.

