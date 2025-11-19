ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.66
usd:
330.37
bux:
107049.26
2025. november 19. szerda Erzsébet
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szúnyoggyérítést végeznek Balatonkenesén 2025. július 1-jén este.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Szúnyogok által cipelt betegségekre csap le majd egy új pécsi labor

Infostart / MTI

A szúnyogokkal kapcsolatos, legmagasabb biológiai biztonsági szinten végzett vizsgálatok elvégzését, környezetbarát gyérítési módszerek kidolgozását, ezáltal a rovarok által behurcolt egzotikus betegségek megelőzését szolgáló egységet hoznak létre a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) - közölte a baranyai felsőoktatási intézmény.

Közleményükben felhívták a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás következtében az elmúlt években Európa-szerte megjelentek inváziós szúnyogfajok, amelyek egzotikus kórokozókat - például dengue-, zika- vagy chikungunyavírust - is képesek terjeszteni.

Az enyhébb telekkel, a növekvő átlaghőmérséklettel nő a szúnyogok egyre szélesebb körű megtelepedésének kockázata, így újabb egzotikus betegségek is megjelenhetnek, ezért a szúnyogok elleni védekezés egyre nagyobb közegészségügyi jelentőséggel bír - emelték ki.

A kommüniké szerint a hazai és közép-európai járványmegelőzés területén is mérföldkőnek számító projekt egy magyar-horvát együttműködés keretében - összesen 6,1 millió euró európai uniós támogatással megvalósuló - pályázat részeként jöhet létre, amely a szúnyogok által terjesztett betegségek elleni fenntartható, tudományosan megalapozott védekezést szolgálja.

A pályázat PTE-re eső, 1,2 millió eurós támogatása teszi lehetővé, hogy a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium (VNL) új fejlesztésének keretében az országban elsőként Pécsen jöhessen létre ACL-3 (Arthropod Containment Level - Ízeltlábúak tartására vonatkozó biztonsági szint) besorolású vektorkompetencia-laboratórium.

A Szentágothai János Kutatóközpontban kialakítandó labor lehetővé teszi a szúnyogokkal kapcsolatos legmagasabb biológiai biztonsági szinten végzett vizsgálatokat, és hozzájárul a környezetbarát, fenntartható szúnyoggyérítési módszerek hazai bevezetéséhez.

A közleményben felhívták a figyelmet arra is, hogy az egységben biológiai, ökológiai, genetikai és kórokozó-elemzési kutatásokat hajthatnak majd végre, az ott gyűjtött adatok pedig kulcsfontosságúak lesznek a közös fejlesztésű előrejelző szoftver számára. Ez pontos információkat nyújt az inváziós szúnyogfajok elterjedéséről, a potenciálisan veszélyes vírusok jelenlétéről, valamint a fertőzések terjedésének mintázatairól.

A cél, hogy a kutatási eredmények segítsék a célzott és hatékony védekezési stratégiák kialakítását, hozzájárulva a lakosság egészségének védelméhez és az életminőség javításához - olvasható a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    Szúnyogok által cipelt betegségekre csap le majd egy új pécsi labor

biztonság

betegség

szúnyog

laboratórium

pécsi tudományegyetem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezt kérte a NATO-tól a szlovák miniszterelnök
Tudósítónktól

Ezt kérte a NATO-tól a szlovák miniszterelnök
Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden este a pozsonyi kormányhivatalban fogadta Mark Ruttét, a NATO főtitkárát. A találkozó egy munkavacsora keretében zajlott, és Rutte regionális körútjának része volt a közelgő NATO-csúcs előtt. A kormányfő Szlovákia légvédelmének megerősítését kérte Mark Ruttétól.
 

Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

Nem verték nagy dobra - titkos orosz-amerikai egyeztetések folynak a háború lezárásáról

Szakértő: lehet, hogy épp a nyilvánosság nem tesz pontot az Epstein-botrány végére

Szakértő: lehet, hogy épp a nyilvánosság nem tesz pontot az Epstein-botrány végére

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő az InfoRádióban úgy vélekedett, egy igen nagy aktakötegről van szó, amelyből már eddig is szivárogtak ki részletek, igen sok ember érintett lehet, köztük a politikai elit személyiségei is, ugyanakkor a kiszivárgott részletek lehet, hogy csak a teljes kontextussal értékelhetők, ami viszont korántsem biztos, hogy nyilvánosságra kerülhet, hisz érinthet folyamatban lévő nyomozásokat is még.
 

Elsöprő többséggel döntött az Epstein-aktákról az amerikai Kongresszus

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.19. szerda, 18:00
Jelasity Radován
az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A bankok után a követeléskezelők is tiltakoznak az extraprofitadó váratlan emelése miatt

A bankok után a követeléskezelők is tiltakoznak az extraprofitadó váratlan emelése miatt

A Magyar Bankszövetséghez hasonlóan a követeléskezelői szektor is értetlenül áll az extraprofitadó nem várt emelése előtt – közölte szerkesztőségünkkel a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége (MAKISZ).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?

Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?

Az építőipar óvatos optimizmussal várja az Otthon Start hatását. Sokan tartanak az építőanyagok árának felfutásától, vagy hiányjelenségektől.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 20 killed in one of Russia's deadliest strikes on western Ukraine

At least 20 killed in one of Russia's deadliest strikes on western Ukraine

Among the victims were two children in the attack on the western city of Ternopil.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 19. 12:05
A magyarok csaknem fele tudatos hírfogyasztónak tartja magát
2025. november 19. 11:06
Nagy a felháborodás az óbudai óvodabezárás körül, pedagógusok és szülők részéről egyaránt
×
×
×
×