Justicia emeli a mérleget egy leredőnyözött ablakban, mellette földgömb.
Nyitókép: Pixabay

Megvan az ítélet a siklóernyős halálával végződő vértesszőlősi légimentés ügyében

Infostart / MTI

Jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a siklóernyős halálával végződő vértesszőlősi légimentés pilótáját a Kúria - tudatta a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.

Az ügyben a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség 2022 nyarán emelt vádat egy honvédségi kutató-mentő helikopter parancsnoka ellen légi közlekedés halált okozó gondatlan veszélyeztetése miatt.

A Fővárosi Törvényszék 2024. március 26-án kihirdetett elsőfokú ítéletével a honvédtisztet bűnösnek mondta ki a vádbeli közlekedési bűncselekményben, 8 hónap, 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházra ítélte, és előzetes bírósági mentesítésben részesítette.

A ügyészi és védői fellebbezések nyomán másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 2025. január 17-án a helikopter pilótáját bűncselekmény hiányában felmentette. Ez ellen azonban bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása érdekében fellebbezett a katonai ügyész.

A Kúria kedden kihirdetett harmadfokú, jogerős ítéletével kimondta a vádlott bűnösségét a vádbeli cselekmény miatt, 8 hónap, végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett fogházra ítélte, és egyben előzetesen mentesítette a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, így a vádlott továbbra is a honvédség kötelékében maradhat - közölte az ügyészség.

Korábbi sajtóhírek szerint a vádlott 2020 júliusában parancsnokként teljesített kutató-mentő szolgálatot honvédségi helikopterrel, amikor Vértesszőlős közelében fák közé zuhant siklóernyőshöz riasztották. Mentés közben a helikopter rotorja által keltett légáramlat faágakat tört le, megrántotta a siklóernyőt, a siklóernyős földre zuhant, életveszélyesen megsérült, és egy hónappal később a kórházban elhunyt.

fővárosi főügyészség

vértesszőlős

légimentés

siklóernyős

Véget értek 2025-re a labdarúgó-világbajnoki selejtezők, elkelt a 48 helyből 42. A további 6 helyért márciusban játszik még 16 európai, valamint 6, a mi kontinensünkön kívüli csapat. Az már biztos, hogy legalább 4 „újonc” lesz a mezőnyben: Üzbegisztán, Jordánia, a Zöld-foki-szigetek és szerda hajnali döntetlenjével Curaçao válogatottja. Körkép az Európán kívüliekről.
 

Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden este a pozsonyi kormányhivatalban fogadta Mark Ruttét, a NATO főtitkárát. A találkozó egy munkavacsora keretében zajlott, és Rutte regionális körútjának része volt a közelgő NATO-csúcs előtt. A kormányfő Szlovákia légvédelmének megerősítését kérte Mark Ruttétól.
 

Második ütemet indított a kormány a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Programban 20 milliárd forintos keretösszeggel. A szerdán megjelent végleges felhívás alapján a pályázatok előtöltésére november 19-én 10:00 órától november 28-áig van lehetőség, a támogatási kérelmek december 1-jén lesznek benyújthatók.

Köves Slomó rabbi, az ortodox zsidó vallás képviselője és közéleti személyiség egy TikTok videóban osztotta meg gondolatait a pénzről és annak a zsidó közösséghez való viszonyáról.

Two blocks of flats were attacked in the western city of Ternopil. One was almost destroyed.

