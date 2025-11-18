Megszabadították egy jelentős korlátozástól a csok pluszt

Ismét módosították a csok-rendeletet, a változások a hétfő esti Magyar Közlönyben jelentek meg. Az új szabályok a jövő évtől véglegesítik a jelenleg érvényes ideiglenes rendelkezést.

Ennek lényege, hogy a házastársak akkor is részt vehetnek a csok plusz hitelprogramban, ha a feleség

a) még nem töltötte be a 41. életévét, vagy

b) betöltötte a 41. életévét, de legalább a 12. hetet betöltött várandóssága fennáll, és ezt szülész-nőgyógyász igazolja, vagy az általuk történő örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál – a kölcsönkérelmük benyújtását megelőzően, de 2024. január 1. napjánál

nem régebben – személyesen előterjesztették a kérelmüket, amit a gyámhatóság által készített jegyzőkönyv vagy kiadott hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolnak.

A rendelet január 1-jétől hatályos, ezzel lényegében beemelve a szabályozásba a 2025-től átmenetileg, december 31-ig tartó, azonos tartalmú ideiglenes szabályt.

A legfeljebb 50 millió forint összegű, maximum 3 százalékos kamatú csok plusz hitel kombinálható az otthon start lakáshitellel.