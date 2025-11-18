Ha ilyeneket vett, ne egye meg!

A termékek gyártója a román Ocean Fish S.R.L. vállalkozás. A SPAR az NKFH-val együttműködve elővigyázatosságból a román gyártó által előállított valamennyi termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról döntött. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi - közölték.

Az érintett nyolcféle, különböző kiszerelésű termék között megtalálható norvég füstölt lazacfilé, marinált lazac, friss lazacfilé citrommal, friss lazacfilé tarkaborsos keverékkel, előfőzött garnélarák, füstölt, szeletelt lazacpisztrángfilé, valamint tenger gyümölcsei koktél, a visszahívásban valamennyi forgalomban lévő tétel érintett. Az érintett termékek adatai a hatóság honlapján olvashatók.

Azt kérik, hogy aki ezeket a tételazonosítóval rendelkező termékeket megvásárolta, azt ne fogyassza el.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Ocean Fish S.R.L. gyártó által előállított termékek más kereskedelmi egységekben is megvásárolhatók lehetnek, ezek feltárása folyamatban van.