Elesett az M0-s

Lezárták az M0-s autóútnak az M1-es autópálya felé vezető oldalát, miután Nagytarcsa térségében az oldalára borult egy fahulladékot szállító kamion kedden délután, és üzemanyag folyt az útburkolatra - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A baleset az autóút 55-ös kilométerénél történt, a sérült jármű két sávot foglalt el. A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést, a mentőszolgálat és a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult a helyszínre.

Az Útinform a honlapján azt közölte, hogy a baleset miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az autóút 55-ös kilométerénél elterelik a járműveket.