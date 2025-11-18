ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Jung Getty/Getty Images

Elesett az M0-s

Infostart / MTI

Baleset miatt lezárták az autóutat Nagytarcsánál.

Lezárták az M0-s autóútnak az M1-es autópálya felé vezető oldalát, miután Nagytarcsa térségében az oldalára borult egy fahulladékot szállító kamion kedden délután, és üzemanyag folyt az útburkolatra - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A baleset az autóút 55-ös kilométerénél történt, a sérült jármű két sávot foglalt el. A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést, a mentőszolgálat és a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult a helyszínre.

Az Útinform a honlapján azt közölte, hogy a baleset miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az autóút 55-ös kilométerénél elterelik a járműveket.

lezárás

m0-s autóút

m0-s

