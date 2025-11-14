Iszonyatosan berúgott a vasutas, ezért állt egész délután a vonatközlekedés Vác felé

A MÁV tájékoztatása szerint Göd állomáson délután 4 óráig szünetelt a vasúti közlekedés, ami miatt az utazóknak hosszabb menetidőre, esetenként kimaradó vagy rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítaniuk.

A Z70-es vonatok csak Vác és Szob között közlekedtek. Az S70-es járatok a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között közlekedtek.

Pótlóbuszokkal próbáltál elszállítani az utasokat.

Az első hírek szerint egy forgalmi szolgálattevő állítólagos rosszulléte miatti történt a leállást, de aztén kiderült, hogy nagyon leitta magát.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook-oldalán tájékoztatott az esemény hátteréről és a megtett intézkedésekről.

A vezérigazgató bejegyzése szerint

súlyos fokú ittasság okozta a vasutas szolgálatképtelenségét.

Az eset miatt a MÁV értesítette a hatóságokat, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vádjával állította elő az érintettet.

Hegy Zsolt utasítására a vasutast azonnali hatállyal felfüggesztették állásából. „A MÁV-nál az ilyen esetekkel szemben zéró tolerancia van érvényben: aki mások biztonságáért felel, annak minden értelemben józanul kell viselkednie” – hangsúlyozta a vezérigazgató, elnézést kérve minden utastól a történtekért.

A hellogod.hu, olvasókra hivatkozva, azt írja, hogy a rendőrség mellett mentők is érkeztek a helyszínre.