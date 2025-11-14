ARÉNA - PODCASTOK
Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója sajtótájékoztatót tart a Keleti pályaudvaron 2024. szeptember 16-án. A társaság vezetője elmondta: az árvízi helyzet ellenére zavartalan a vasúti, illetve a távolsági buszközlekedés az országban. Egyetlen kivétel az Esztergom-Komárom vonal, amit átadtak a katasztrófavédelemnek, mert az része a védműveknek. A szakaszon vonatpótló buszok közlekednek.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Iszonyatosan berúgott a vasutas, ezért állt egész délután a vonatközlekedés Vác felé

Infostart

Súlyos fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben a Budapest–Vác–Szob vonalon az, hogy a gödi állomáson a forgalmi szolgálattevő rosszullétre hivatkozva nem tudta ellátni a feladatát. Mint később kiderült, a rosszullétet súlyos fokú ittasság okozta, ami azonnali hatósági és munkaügyi intézkedéseket vont maga után.

A MÁV tájékoztatása szerint Göd állomáson délután 4 óráig szünetelt a vasúti közlekedés, ami miatt az utazóknak hosszabb menetidőre, esetenként kimaradó vagy rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítaniuk.

A Z70-es vonatok csak Vác és Szob között közlekedtek. Az S70-es járatok a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között közlekedtek.

Pótlóbuszokkal próbáltál elszállítani az utasokat.

Az első hírek szerint egy forgalmi szolgálattevő állítólagos rosszulléte miatti történt a leállást, de aztén kiderült, hogy nagyon leitta magát.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook-oldalán tájékoztatott az esemény hátteréről és a megtett intézkedésekről.

A vezérigazgató bejegyzése szerint

súlyos fokú ittasság okozta a vasutas szolgálatképtelenségét.

Az eset miatt a MÁV értesítette a hatóságokat, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vádjával állította elő az érintettet.

Hegy Zsolt utasítására a vasutast azonnali hatállyal felfüggesztették állásából. „A MÁV-nál az ilyen esetekkel szemben zéró tolerancia van érvényben: aki mások biztonságáért felel, annak minden értelemben józanul kell viselkednie” – hangsúlyozta a vezérigazgató, elnézést kérve minden utastól a történtekért.

A hellogod.hu, olvasókra hivatkozva, azt írja, hogy a rendőrség mellett mentők is érkeztek a helyszínre.

