Az álrendőr és az álbankár valódi átverést hozott össze – elég volt hozzá a gyanútlanság is

A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűnözők tárháza kifogyhatatlan, de a cél ugyanaz, megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretein belül folytatja a küzdelmet az internetes csalók ellen.

Egy megtörtént eset

Csalás miatt folytat nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság ismeretlen elkövetővel szemben. Egy magát rendőrnek kiadó személy hívott fel egy miskolci férfit november 4-én. A telefonáló azt állította, hogy valaki a férfi nevében 700 ezer forint hitelt próbált felvenni a bankjánál.

Az álrendőr ezután rákérdezett, hol és melyik pénzintézetnél vezeti a folyószámláját, amire a sértett válaszolt is.

Röviddel ezután egy nő telefonált a férfinak, és banki biztonsági ügyintézőként mutatkozott be. A korábbi, magát rendőrnek kiadó férfira hivatkozva közölte, hogy csalók hozzáférhettek a sértett bankszámlaadataihoz, ezért a számláján lévő pénzt „biztonságba kell helyezni”.

Az álügyintéző arra utasította a férfit, hogy a pénzt több részletben utalja el egy megadott számlára. A sértett teljesítette a kérést, így 2900 euró kára keletkezett.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság alábbi ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is.

A rendőrség és a bankok soha nem kérik telefonon senkitől, hogy pénzt utaljon el, vagy adjon meg banki adatokat!

Amennyiben ilyen hívást kap, azonnal szakítsa meg a vonalat, és értesítse a rendőrséget!

Ne adja ki személyes vagy banki adatait ismeretleneknek!

További hasznos tanácsokat az alábbi linken olvashatnak az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu/