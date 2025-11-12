ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.48
usd:
333.28
bux:
108348.01
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Papírpénz: euróbankjegyek egymásra téve.
Nyitókép: Pixabay

Az álrendőr és az álbankár valódi átverést hozott össze – elég volt hozzá a gyanútlanság is

Infostart

Rendőrnek adta ki magát egy csaló, és figyelmeztetett egy miskolci férfit, hogy hitelt akarnak felvenni a nevében, majd később egy álbankár „biztonságba” helyezte a pénzét.

A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűnözők tárháza kifogyhatatlan, de a cél ugyanaz, megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretein belül folytatja a küzdelmet az internetes csalók ellen.

Egy megtörtént eset

Csalás miatt folytat nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság ismeretlen elkövetővel szemben. Egy magát rendőrnek kiadó személy hívott fel egy miskolci férfit november 4-én. A telefonáló azt állította, hogy valaki a férfi nevében 700 ezer forint hitelt próbált felvenni a bankjánál.

Az álrendőr ezután rákérdezett, hol és melyik pénzintézetnél vezeti a folyószámláját, amire a sértett válaszolt is.

Röviddel ezután egy nő telefonált a férfinak, és banki biztonsági ügyintézőként mutatkozott be. A korábbi, magát rendőrnek kiadó férfira hivatkozva közölte, hogy csalók hozzáférhettek a sértett bankszámlaadataihoz, ezért a számláján lévő pénzt „biztonságba kell helyezni”.

Az álügyintéző arra utasította a férfit, hogy a pénzt több részletben utalja el egy megadott számlára. A sértett teljesítette a kérést, így 2900 euró kára keletkezett.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság alábbi ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is.

A rendőrség és a bankok soha nem kérik telefonon senkitől, hogy pénzt utaljon el, vagy adjon meg banki adatokat!

Amennyiben ilyen hívást kap, azonnal szakítsa meg a vonalat, és értesítse a rendőrséget!

Ne adja ki személyes vagy banki adatait ismeretleneknek!

További hasznos tanácsokat az alábbi linken olvashatnak az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu/

Kezdőlap    Belföld    Az álrendőr és az álbankár valódi átverést hozott össze – elég volt hozzá a gyanútlanság is

rendőrség

csalás

álrendőr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiánypótló útmutató: így tisztítsd a kulacsod, hogy elkerüld a súlyos betegségeket

Hiánypótló útmutató: így tisztítsd a kulacsod, hogy elkerüld a súlyos betegségeket

Az újratölthető kulacsokat akkor is rendszeresen tisztítani kell, ha csak vizet iszunk belőlük - írja az AP News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pusztító népbetegség tizedeli a magyarokat: egy év alatt: háromszorosára nőtt a számuk

Pusztító népbetegség tizedeli a magyarokat: egy év alatt: háromszorosára nőtt a számuk

Magyarországon ma több mint 1 millió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he has 'obligation' to sue BBC over speech edit

Trump says he has 'obligation' to sue BBC over speech edit

The US president indicates he will go ahead with a lawsuit against the BBC over how his speech was presented by Panorama.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 11:08
A kormányhivatal odapörkölt a Fővárosi Önkormányzatnak, 30 napos határidő van
2025. november 12. 10:45
Nagy változás a biztosításoknál, a repülős ügyeket és az orvosi ellátásokat is érinti
×
×
×
×