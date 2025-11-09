Köd, eső, szél - igazi novemberi napunk lesz

A vasárnap felhős, borongós idővel indul, a Dunától keletre és a középső tájakon többfelé esőre is számítani kell. Reggelre sokfelé párássá, ködössé válik a levegő, és lehetnek tartósabban párás, ködös tájaink. Délután az Alföld keleti, délkeleti és déli részén alakulhat még ki kisebb eső, zápor, máshol elkezd felszakadozni a felhőzet. Helyenként megélénkül a nyugati, délnyugati szél. Kora reggel 1 és 11, napközben 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet - írja az Időkép.

Hétfő reggelre sokfelé képződik pára, köd, illetve rétegfelhőzet, ami a legtöbb helyen feloszlik, de tartósabban ködös, párás, borongós tájaink is lesznek. Helyenként északon és néhol délkeleten alakulhat ki kisebb eső, gyenge zápor, de hajnalban néhol szitálás, ónos szitálás sem kizárt. Hajnalban -1 és +6 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd a legmelegebb órákban 8-14 fokra van kilátás.

Kedd reggelre az ország nagy részén képződik pára, köd, mely sokfelé csak lassan oszlik majd fel, helyenként pedig tartósan, akár egész nap is megmaradhat. Máshol változóan felhős-napos időben lesz részünk. Számottevő csapadék nem várható, de helyenként szitálás, hajnalban, kora reggel ónos szitálás kialakulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a nyugati, délnyugati, majd a délies szél. Napközben 6-13 fok valószínű, a tartósabban párás, ködös tájakon marad hidegebb az idő.

Szerdán hajnalban, reggel ismét ködös, nyirkos időben lesz részünk, és ezen a napon is találkozhatunk tartósan borongós, szürke tájakkal, ugyanakkor naposabb országrészeink is lesznek. Elszórtan szitálás, gyenge eső kialakulhat, de számottevő csapadék sehol sem várható. Nem lesz jelentős a légmozgás. Kora délután 6-13 fokot mérhetünk, ahol kisüt a nap, ott lesz melegebb az idő.