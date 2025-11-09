ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 9. vasárnap Tivadar
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Person walking through field in a blizzard, field in Hartlebury Worcestershire on 17 March 2018
Nyitókép: Jennifer Sanerkin / Getty Images

Köd, eső, szél - igazi novemberi napunk lesz

Infostart

Nyirkosan búcsúzik a hét.

A vasárnap felhős, borongós idővel indul, a Dunától keletre és a középső tájakon többfelé esőre is számítani kell. Reggelre sokfelé párássá, ködössé válik a levegő, és lehetnek tartósabban párás, ködös tájaink. Délután az Alföld keleti, délkeleti és déli részén alakulhat még ki kisebb eső, zápor, máshol elkezd felszakadozni a felhőzet. Helyenként megélénkül a nyugati, délnyugati szél. Kora reggel 1 és 11, napközben 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet - írja az Időkép.

Hétfő reggelre sokfelé képződik pára, köd, illetve rétegfelhőzet, ami a legtöbb helyen feloszlik, de tartósabban ködös, párás, borongós tájaink is lesznek. Helyenként északon és néhol délkeleten alakulhat ki kisebb eső, gyenge zápor, de hajnalban néhol szitálás, ónos szitálás sem kizárt. Hajnalban -1 és +6 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd a legmelegebb órákban 8-14 fokra van kilátás.

Kedd reggelre az ország nagy részén képződik pára, köd, mely sokfelé csak lassan oszlik majd fel, helyenként pedig tartósan, akár egész nap is megmaradhat. Máshol változóan felhős-napos időben lesz részünk. Számottevő csapadék nem várható, de helyenként szitálás, hajnalban, kora reggel ónos szitálás kialakulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a nyugati, délnyugati, majd a délies szél. Napközben 6-13 fok valószínű, a tartósabban párás, ködös tájakon marad hidegebb az idő.

Szerdán hajnalban, reggel ismét ködös, nyirkos időben lesz részünk, és ezen a napon is találkozhatunk tartósan borongós, szürke tájakkal, ugyanakkor naposabb országrészeink is lesznek. Elszórtan szitálás, gyenge eső kialakulhat, de számottevő csapadék sehol sem várható. Nem lesz jelentős a légmozgás. Kora délután 6-13 fokot mérhetünk, ahol kisüt a nap, ott lesz melegebb az idő.

Kezdőlap    Belföld    Köd, eső, szél - igazi novemberi napunk lesz

időjárás

eső

köd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: amerikai védőpajzsot kap a forint

Orbán Viktor: amerikai védőpajzsot kap a forint
Időkorlát nélküli szankciós mentesítésre fogtam kezet az amerikai elnökkel - mondta a miniszterelnök.
 

Közleményt adott ki az amerikai-magyar tárgyalásokról az amerikai külügy, de valami hányzik belőle

Orbán Viktornak volt még egy fontos találkozója, amiről szinte semmit sem árult el

Jöhet az amerikai üzemanyag Paksra, megkötötték a szerződést

Összeáll a Fulbright és a Pannónia Ösztöndíjprogram

Elindult haza a magyar delegáció Washingtonból

Magyar Péter keményen fogalmaz a washingtoni tárgyalásokról

VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szankciómentesség, nukleáris üzlet, forintot védő háló - Megvolt az amerikai-magyar csúcs, ezek a fontosabb eredmények

Szankciómentesség, nukleáris üzlet, forintot védő háló - Megvolt az amerikai-magyar csúcs, ezek a fontosabb eredmények

A magyar félnek sikerült elérnie Washingtonban, hogy mind a gáz-, mind az olajvásárlások esetében mentesüljünk amerikai szankciók alól. Ez a legfőbb eredménye a Donald Trump és Orbán Viktor vezetésével folytatott tárgyalásoknak, ugyanakkor ellentmondásos információk vannak arról, hogy a felmentés egy évre szól, vagy időkorlát nélküli. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban szombat délután külön videóban üzent. Emellett több más energetikai területen születtek egyezségek, és továbbiakról várhatók bejelentések a közeljövőben. Egy dollár swap-vonal felállíátásról is szó lehet. A Trump-Orbán csúcs fejleményeit itt követjük nyomon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a tökéletes, édes sütőtök receptje: így lesz finom és puha - Ezt rontják el a legtöbben

Itt a tökéletes, édes sütőtök receptje: így lesz finom és puha - Ezt rontják el a legtöbben

A sütőtök sütése során az első lépés, hogy alaposan megtisztítjuk felvágás előtt a héjat: ne kerülhessen a héjról később szennyeződés a kész ételre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Storm declared 'super typhoon' as it hits Philippines

Storm declared 'super typhoon' as it hits Philippines

Typhoon Fung Wong is already bringing "life threatening conditions" to one eastern island, with widespread disruption expected later.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 8. 22:51
Orbán Viktor: amerikai védőpajzsot kap a forint
2025. november 8. 22:00
Szakértő a kiszáradt Szalajka-patakról és Fátyol-vízesésről: nemigen van mit tenni, a természetet nem befolyásolhatjuk
×
×
×
×