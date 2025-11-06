Razziát tartott a BKK és a rendőrség három fontos csomópontban

A közös közlemény szerint a múlt hónapban a Lehel tér metróállomást, a Kőbánya-alsó vasútállomást, valamint a Puskás Ferenc Stadion metróállomást érintő járatokon tartottak háromnapos fokozott járatellenőrzést.

A BKK és a BRFK 2020-ban kötött megállapodást az összehangolt akciókról, amelyek célja, hogy növeljék a közösségi közlekedést használók biztonságérzetét és hozzájáruljanak a szolgáltatás színvonalának folyamatos javításához - írták.

Az együttműködés részeként a járőrök és a BKK-jegyellenőrök októberben ötször tartottak nagyszabású járatellenőrzést az önkormányzati rendészek közreműködésével.

Ezúttal az 1-es és az 1A, a 4-es és a 6-os, illetve a 12-es és a 14-es villamoson, a 9-es buszon, a 72-es és a 83-as trolibuszon, valamint a 3-as metrón utazókat ellenőrizték, továbbá az érintett megállókon és környezetükön kívül az Újpest-központ, a Lehel tér, a Kálvin tér, a Corvin-negyed, valamint a Puskás Ferenc Stadion metróállomás kijáratát.

Az októberi összehangolt akciókban a BKK-jegyellenőrök összesen 60 348 utast ellenőriztek, a rendőrök pedig 198 embert igazoltattak; az egyik villamosmegállóban elfogtak egy férfit, aki ellen körözés volt érvényben, továbbá megtaláltak két fiatalkorút, akit eltűnés miatt kerestek - áll a közleményben.