2025. november 6. csütörtök Lénárd
PET-palack, a háttérben egy palackbegyűjtő automata a Mol MOHU és a Returmatic magyar fejlesztésű italpalack-begyűjtő rendszerének bemutatóján a Hungexpo A pavilonjában 2024. március 6-án. A begyűjtőautók a kézi visszaváltási rendszerhez csatlakozó kisebb boltokból szállítják majd el az italcsomagolásokat. Az autóba beszerelt automata összepréseli a műanyagpalackokat, az alumíniumdobozokat, valamint összetöri az üvegeket.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Bozóki Csaba: az új, zsákból beöntős visszaváltó automaták az eddig idegenkedőket is meggyőzhetik

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Tovább gyorsul és egyszerűsödik a palackvisszaváltás rendszere Magyarországon, miután a MOHU üzembe helyezte az első olyan automatát, amelybe akár egy zsáknyi palackot is be lehet majd dobni, anélkül, hogy azt előtte szétválogatnák. További újdonság, hogy már az üvegpalackokat is vissza lehet majd váltani.

A III. kerületi Mészkő utcában nyílt egy új kiskereskedelmi bolt, ahol elsőként helyezték üzembe az új típusú palackvisszaváltó automatát.

„Korábban már volt egy hasonló, zsákból beöntős rendszerű gép Pilisvörösváron, ahol nem egyesével kell adagolni a palackokat, ám a mostani egy még újabb verzió, amelybe már nemcsak műanyag és alumínium csomagolások, hanem üveg is behelyezhető” – mondta az InfoRádióban Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős igazgatója.

Így mindenféle visszaváltható palackot egy helyen, egyszerűen, akár több százas nagyságrendben, egy szatyorból vagy zsákból beöntve is visszaválthatunk, a gép pedig automatikusan feldolgozza – húzta alá az igazgató. Kiemelte továbbá, hogy

az új berendezés rendkívül kényelmes és két-háromszor gyorsabb vele a visszaváltás, mint egyesével adagolva.

Leszögezte, a MOHU még 2025 folyamán szeretne 6-8 további ilyen gépet telepíteni mind vidéki településekre, mind az agglomerációba és a fővárosba. Ha minden terv szerint halad, akkor jövőre is tudnak további hasonló automatákat elhelyezni.

A visszaváltásért felelős igazgató azt is kiemelte, hogy a kifizetésben is van a géppel egy új lehetőség: ha az ember átutalást kér vagy jótékonysági célra ajánlja fel az összeget, akkor csak be kell borítania a mennyiséget, megnyomnia egy gombot, és miután az ajtó becsukódott, nem kell tovább várnia. Amint végzett a rendszer, jóváírja az összeget.

Bozóki Csaba Magyarország egyik legnagyobb környezetvédelmi sikerének nevezte ezt a fajta palackvisszaváltási rendszert.

Az indulás óta már 3,5 milliárd felett jár a visszaváltott italcsomagolások száma, ami megközelíti a 90 százalékos arányt, szemben az EU által célul kitűzött 20-29 százalékkal.

Úgy véli, az új gépekkel elérhető lesz a 90 százalék is, hiszen az utolsó pár százaléknyi olyan vásárlót is meggyőzheti az egyszerűsített folyamat, aki eddig esetleg a kényelmetlenségek miatt nem vitte vissza a palackokat. Azt is leszögezte, hogy az új gépekkel nem a régieket tervezik helyettesíteni, hanem azok mellé helyezik el őket, így bővítve tovább a hálózatot. Ez azért fontos, mert egy-két palack visszaváltása továbbra is egyszerűbb és gyorsabb a már elterjedt automatákkal.

Bozóki Csaba: az új, zsákból beöntős visszaváltó automaták az eddig idegenkedőket is meggyőzhetik

