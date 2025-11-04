ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 4. kedd
Nyitókép: Pixabay

Gázolt a Keletibe tartó vonat

Infostart

Tápiószele és Újszász között elgázolt egy embert a Szolnokról a Keleti pályaudvarra tartó vonat.

A járaton körülbelül hatvanan utaztak, ők egy mentesítő járattal hagyták el a helyszínt. Az esethez a szolnoki hivatásos tűzoltók, valamint a mentők és az Életjel Egyesület önkéntesei vonultak – olvasható a katasztrófavédelem honlapján reggel fél hétkor megjelent közlésben.

A MÁV azt írta a honlapján, hogy a Szolnokról 4:43-kor a Keleti pályaudvarra indult G60-as vonat (3359) Újszász külterületén ütött el egy embert. A baleseti helyszínelés miatt az újszászi vonalon a reggeli órákban késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is lehet számítani, mert Tápiógyörgye és Újszász között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.

