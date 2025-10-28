ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Közel másfél millió forint bánta ezt a tankolást

Infostart

A Monori Járási Ügyészség vádat emelt azzal a két férfival szemben, akik kihasználva a pénztáros elalvását, a benzinkút kasszájából loptak.

A vádirat szerint a két többszörösen büntetett előéletű, üllői férfi 2023. január 27-én éjfél körül érkezett egy helyi benzinkútra. A tankolást követően a shopba mentek, hogy fizessenek. A helyiség üres volt, mivel a pénztáros annak egy elkülönített részében aludt.

A vádlottak rövid ideig várakoztak, majd észrevették a mélyen alvó alkalmazottat. Ekkor a pénztárgépekhez mentek, és amíg az egyik férfi figyelt, addig társa a nyitott pénztárgépekből kivett közel másfél millió forintot, majd távoztak az üzletből. Rövid idő múlva visszatértek, és az ellopott pénzből egy kisebb összeget visszatettek a helyére annak érdekében, hogy cselekményüket csak később észleljék, majd végleg elhagyták a töltőállomást. Pár perc múlva a pénztáros felébredt, és egy vásárló fizetése során észlelte a lopást.

A Monori Járási Ügyészség az elkövetőket minősített lopás bűntettével vádolja, velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértett kárának megtérítését indítványozta.

A vádlottak bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.

Az ügyészség nyilvánosságra hozta a biztonsági kamera felvételét a lopásról:

