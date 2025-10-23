Jól járunk a hosszú hétvégékkel jövőre: hét is lesz, itt a teljes lista

2026-ban három alkalommal is szombaton kell majd dolgoznunk az ünnepi időszakok kiegyenlítése miatt írja az Origo összeállítása. Az év első hosszú hétvégéje rögtön január elején jön, amikor január 1-je, újév napja csütörtökre esik, majd január 2-a péntek is pihenőnap – így a diákok számára is kicsit hosszabb a téli szünet, először január 5-én, hétfőn mennek iskolába. Áprilisban a húsvéti ünnepek alkalmával ismét négynapos szünet következik, nagypéntektől húsvét hétfőig, ráadásul ekkor nem is lesz „ledolgozós” nap.

Idén „csak” öt hosszú hétvége van, az október 23-i után a karácsonyi úgy alakul, hogy öt egymást követő nap – december 24-től egészen december 28-ig maradhatunk otthon – és három ledolgozott nap után megint jön csütörtöktől a januári négynapos hosszú hétvége. December 24-ét december 13-án kell ledolgoznunk.

Íme a hosszú hétvégék 2026-os listája:

Január 1–4. (csütörtök–vasárnap) - Újév: Újévkor négy napot lehet pihenni, a 2‑a pénteket pihenőként adják, de január 10-én, szombaton dolgozni kell majd.

Április 3–6. (péntek–hétfő) - Húsvét: Négynapos húsvéti hosszú hétvége, nincs ledolgozós szombat.

Május 1–3. (péntek–vasárnap) - Munka ünnepe: Három nap, péntek munkaszüneti nap, nem kell ledolgozni semmit.

Május 23–25. (szombat–hétfő) - Pünkösd: Három nap, a pünkösdi ünnep hétfőre esik, így háromnapos periódus alakul ki.

Augusztus 20–23. (csütörtök–vasárnap) - Államalapítás: Négynapos hosszú hétvége. A csütörtök ünnepnap, péntek pihenőnap. Az augusztus 21-i pihenőnap miatt augusztus 8-án szombaton dolgozni kell.

Október 23–25. (péntek–vasárnap) - Forradalom ünnepe: Három nap, péntek munkaszüneti nap, nem kell ledolgozni semmit.

December 24–27. (csütörtök–vasárnap) - Karácsony: Négy nap, a december 24-e pihenőnap; 25–26 munkaszüneti napok. A pihenőt megelőző szombat (december 12.) munkanap lesz.