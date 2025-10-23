ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.73
usd:
336.02
bux:
0
2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Nora Carol Photography/Getty Images

Jól járunk a hosszú hétvégékkel jövőre: hét is lesz, itt a teljes lista

Infostart

Jövőre hét hosszú hétvégénk lesz, köztük négy négynapos és három háromnapos.

2026-ban három alkalommal is szombaton kell majd dolgoznunk az ünnepi időszakok kiegyenlítése miatt írja az Origo összeállítása. Az év első hosszú hétvégéje rögtön január elején jön, amikor január 1-je, újév napja csütörtökre esik, majd január 2-a péntek is pihenőnap – így a diákok számára is kicsit hosszabb a téli szünet, először január 5-én, hétfőn mennek iskolába. Áprilisban a húsvéti ünnepek alkalmával ismét négynapos szünet következik, nagypéntektől húsvét hétfőig, ráadásul ekkor nem is lesz „ledolgozós” nap.

Idén „csak” öt hosszú hétvége van, az október 23-i után a karácsonyi úgy alakul, hogy öt egymást követő nap – december 24-től egészen december 28-ig maradhatunk otthon – és három ledolgozott nap után megint jön csütörtöktől a januári négynapos hosszú hétvége. December 24-ét december 13-án kell ledolgoznunk.

Íme a hosszú hétvégék 2026-os listája:

Január 1–4. (csütörtök–vasárnap) - Újév: Újévkor négy napot lehet pihenni, a 2‑a pénteket pihenőként adják, de január 10-én, szombaton dolgozni kell majd.

Április 3–6. (péntek–hétfő) - Húsvét: Négynapos húsvéti hosszú hétvége, nincs ledolgozós szombat.

Május 1–3. (péntek–vasárnap) - Munka ünnepe: Három nap, péntek munkaszüneti nap, nem kell ledolgozni semmit.

Május 23–25. (szombat–hétfő) - Pünkösd: Három nap, a pünkösdi ünnep hétfőre esik, így háromnapos periódus alakul ki.

Augusztus 20–23. (csütörtök–vasárnap) - Államalapítás: Négynapos hosszú hétvége. A csütörtök ünnepnap, péntek pihenőnap. Az augusztus 21-i pihenőnap miatt augusztus 8-án szombaton dolgozni kell.

Október 23–25. (péntek–vasárnap) - Forradalom ünnepe: Három nap, péntek munkaszüneti nap, nem kell ledolgozni semmit.

December 24–27. (csütörtök–vasárnap) - Karácsony: Négy nap, a december 24-e pihenőnap; 25–26 munkaszüneti napok. A pihenőt megelőző szombat (december 12.) munkanap lesz.

Kezdőlap    Belföld    Jól járunk a hosszú hétvégékkel jövőre: hét is lesz, itt a teljes lista

munkaszüneti nap

hosszú hétvége

2026

munkanap-áthelyezés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország – Budapesten két nagy vonulásos rendezvény is lesz

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország – Budapesten két nagy vonulásos rendezvény is lesz

1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe.
 

Szakértő: az őszi szüneti utazás autós vészhelyzeteire is érdemes felkészülni

Szinte nyár lesz október 23-án, majd felborul minden

Szijjártó Péter megszólalt: így szervezik a békecsúcstalálkozót

Szijjártó Péter megszólalt: így szervezik a békecsúcstalálkozót

Az Egyesült Államok nem mondott le a Budapestre tervezett békecsúcstalálkozóról Oroszországgal, az időzítés kérdéses egyedül, viszont az előkészítés az álhírekkel szemben továbbra is folyamatban van - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Washingtonban az amerikai kollégájával folytatott találkozóját követően.
 

Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

Orbán Viktor: a háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump új stratégiát hirdetett: békecsúcs helyett olajszankciókkal érne el fegyverszünetet - Háborús híreink csütörtökön

Trump új stratégiát hirdetett: békecsúcs helyett olajszankciókkal érne el fegyverszünetet - Háborús híreink csütörtökön

Jelentős fordulat látszik az orosz-ukrán konfliktusban: míg az előző napokat főleg a budapesti békecsúcs körüli remények fűtötték, addig Trump az éjszaka súlyos olajszankciókat jelentett be Oroszország két olajóriása ellen. Eközben tovább folynak a harcok Ukrajnában, az orosz erők újabb két front menti falut foglaltak el Délkelet-Ukrajnában és újabb csapást mértek az ukrán energetikai infrastruktúrára, amit orosz polgári célpontok elleni ukrán támadásokra adott válaszként értékeltek. Most mindenki arra figyel, hogy a súlyos olajszankciók milyen hatással lesznek Putyin háborús eltökéltségére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 23.)

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 23.)

A Pénzcentrum 2025. október 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Putin talks 'don't go anywhere' as he imposes new sanctions

Trump says Putin talks 'don't go anywhere' as he imposes new sanctions

The US has announced new sanctions on Rosneft and Lukoil, Russia's two largest oil companies over continued fighting in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 23. 07:35
Bezavar a közösségi közlekedésbe az óraátállítás
2025. október 23. 07:00
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország – Budapesten két nagy vonulásos rendezvény is lesz
×
×
×
×