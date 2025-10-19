ARÉNA - PODCASTOK
Fogós kérdést tettek fel Szijjártó Péternek

Infostart

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nem tartja korrektnek Ausztria hozzáállását a határátkeléshez, különös tekintettel a továbbra is fennálló ellenőrzésekre. A tárcavezető Mosonmagyaróváron nyilatkozott a határhelyzetről.

A miniszter kiemelte, hogy a kormányzásuk óta tucatszámra jöttek létre új határátkelőhelyek a szomszédos országokkal, megduplázva az átkelési lehetőségek számát, jelentős összegeket fordítva út-, híd- és vasútfejlesztésekre is.

Szijjártó Péter szerint Ausztriával – mely országgal egyébként jó viszonyt ápol Magyarország – konfliktusos területek vannak, és ebbe a körbe tartozik a határátkelőkhöz való hozzáállás is - írja a kisalfold.hu.

„Jelentős összegeket fordítottunk útfejlesztésekre, hogy könnyebben át lehessen jutni Ausztriába, ám ők többet is lezártak.

Ez nem korrekt.

Ahogy nem tartom azt sem korrektnek, hogy az autópályán továbbra is van valami ellenőrzésféle. Az osztrák-magyar kétoldalú tárgyalásokon a határ átléphetőségéhez az osztrákok hozzáállása szégyenteljes” – fogalmazott a külügyminiszter a lap kérdésre válaszolva.

A miniszter érthetetlennek nevezte mindezt, mivel a Magyarországról Ausztriába ingázó munkaerő elengedhetetlen sok osztrák szektorban. Hozzátette, hogy több határátkelőt már sikerült akadálymentesíteni és a régi „kommunista infrastruktúrát” elbontani.

magyarország

ausztria

szijjártó péter

határ

24 ÓRA
