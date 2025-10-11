Autós üldözés: rendőröknek ütközve menekült az M5-ösön - videó

A nyomozás adatai alapján 2025. augusztus 23-án este bejelentés érkezett a rendőrségre egy ellopott kocsiról. A járművet egy rendőri egység az M5-ös autópályán beazonosította és a sofőrrel szemben az intézkedést megkezdte.

A külföldi állampolgárságú férfi észlelte a rendőröket, akik többször is megkísérelték megállítani és megelőzni a gépkocsit, de a megalapozott gyanú szerint a terhelt ezt úgy akadályozta, hogy a rendőrautó irányába kormányozta járművét.

Később újabb rendőrautó csatlakozott az intézkedéshez, amely akadályozni próbálta az autó M43-as útra történő felhajtását, a férfi azonban ezt a járművet leszorította a leállósávba. A gyanúsított ezután sem hagyott fel cselekményével és autóját többször a szolgálati autó felé kormányozta, és annak többször nekiütközött.

A rendőrautóban több millió forintos kár keletkezett.

A nyomozó ügyészség a férfit elfogása után őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki hivatalos személy elleni erőszak bűntette, közúti veszélyeztetés bűntette és nagyobb kárt okozó rongálás bűntette miatt.

A külföldi állampolgárt a bíróság – a szökés és elrejtőzés, valamint a bűnismétlés megakadályozása érdekében – a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára letartóztatta, amelynek határidejét az ügyészség álláspontjával egyetértve, most további három hónappal meghosszabbított.

A cselekményt a rendőrségi autó fedélzeti kamerája rögzítette: