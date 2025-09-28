ARÉNA
Dirty water flows from the pipe into the river, environmental pollution. Sewerage, treatment facilities.
Nyitókép: Andrei310/Getty Images

Muszáj bevetni a lajtoskocsikat Zala vármegyében

Infostart

Rekonstrukciós és karbantartási munkálatok kezdődnek az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (Észak-zalai Vízmű) szolgáltatási területén. A felújítások miatt a vármegyeszékhely több részén, valamint számos zalai településen átmeneti vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőség-változás várható a hét folyamán. A szolgáltató tájékoztatása szerint Zalaegerszegen lajtos kocsik kihelyezésével oldják meg az átmeneti vízellátást.

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (Észak-zalai Vízmű) tájékoztatása szerint a rekonstrukciós és karbantartási munkálatok miatt a következő napokban több ütemben kell számítani vízellátási korlátozásokra Zala vármegyében - írja a zaol.hu.

A szolgáltató közleménye szerint az ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatai kedden 8:30 és 18:00 óra között zajlanak, ami érinti az Építők és Nemzetőr utca egy részét, továbbá a Bodza és a Cinke utcát. Az érintett fogyasztók számára a vízhiány idejére lajtos kocsikat helyeznek ki az Építők utca 5. szám elé, valamint a Cinke és Bodza utca, illetve a Nemzetőr és Ciklámen utca kereszteződésébe.

Emellett szerdán 8:00 és 12:00 óra között tárolótisztítás miatt is lehet vízhiány, nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízminőség-változás a vármegyeszékhelyen. Ez a karbantartás a Kápolnahegyi, Hársas és Cserhegyi utakat, valamint Bazita, Kisbük, Egerszeghegy, Ebergény és Kishegy településrészeket, továbbá a Gógánhegy egyes utcáit érinti.

Karbantartási munkálatok a vármegye területén

A szolgáltató tájékoztatása szerint a vármegye más területein is hasonló jellegű munkálatokat végeznek:

Lenti térségében: Hétfőn és kedden 8:00 és 15:00 óra között tárolótisztítás miatt várható fennakadás Lentihegy és Gosztolahegy területén.

Környékbeli települések: Szerdán 11:00 és 16:00 óra között szintén tárolótisztítás miatt lehetnek fennakadások Zalaszentiván, Pethőhenye, Zalaszentlőrinc és Alibánfa területén.

Hálózatöblítési munkálatok

Hétfőn többek között Pölöske, Orbányosfa, Zalaistvánd, Gyűrűs, Ortaháza, Kissziget, Csömödér, Iklódbördöce, Tilaj és Tilajújhegy településeken számíthatnak a fogyasztók átmeneti vízhiányra vagy nyomáscsökkenésre.

Kedden Nemeshetés, Padár, Bezeréd, Kemendollár, Vöckönd, Gutorfölde, Hernyék és Pördefölde a soros.

Szerdán és csütörtökön Zalabérben lesz kétnapos karbantartás. Ezenkívül szerdán Zalaszentlászlón, csütörtökön pedig Ligetfalván, Almásházán és Kisbucsán végzik a hálózatöblítést.

A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a felsorolt területeken a munkálatok idején átmeneti nyomáscsökkenés és a vízminőség ideiglenes változása is előfordulhat.

lajtoskocsi

csatornahálózat

zala vármegye

