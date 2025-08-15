ARÉNA
Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Veszélyes poharakat hívtak vissza

Infostart / MTI

Ólom és kadmium kioldódásának veszélye miatt virágmintás üvegpoharakat hívott vissza a forgalomból a TEDi üzletlánc - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A tájékoztatás szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során Kínából származó virágmintás üvegpohárból határértéket meghaladó ólom és kadmium kioldódást mértek Lengyelországban, a termékből Németországon keresztül a hazai TEDi üzletekbe is érkezett

A TEDi Árukereskedelmi Kft. a hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi - írták a közleményben.

Az NKFH közlése szerint az érintett termékek megnevezése: S_Pohár 250ml 3 darabos, vonalkódja: 19890001011000000300, az S_Pohár 280ml 3 darabos vonalkódja 11438001011000000300, S_Pohár 310ml 3 darabos, vonalkód: 41677001011000000300. Az értékesítési időszak 2025 január 23-től 2025 július 2-ig terjedt. Az importőr a TEDi GmbH & Co.KG (Németország).

A közleményben kitértek arra, hogy a nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Az ólom és a kadmium mérgező nehézfémek, hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

A hatóság azt kéri, ha valaki vásárolt az ismertetett azonosító adatokkal rendelkező termékekből, azokat a továbbiakban ne használja.

visszahívás

pohár

nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság

