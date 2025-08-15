Kapu Tiborra egy nagy utazás vár

Az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival.

Sikeresen lezárult Kapu Tibor földet érést követő rehabilitációjának aktív szakasza Houstonban, amit a Semmelweis Egyetem (SE) szakemberei személyesen is felügyeltek - közölte az egyetem augusztus 8-án.

Augusztus 18-án, hétfőn tér haza Magyarországra űrmissziója után Kapu Tibor – adta hírül a HUNOR-program sajtóosztálya. A kutatóűrhajós várhatóan 11 órakor érkezik meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es termináljára, ahol sajtótájékoztatót is tart.

A magyar kutatóűrhajós egy videóban elmondta: sokszor van szó a felbocsátásról és arról, hogy mekkora erők, gyorsulások és rezgések ébrednek ott.

A hazatérés az valójában majdnem ugyanilyen, azzal a különbséggel, hogy ott már tényleg csak az űrhajósok vannak és a kabinjuk, nincsen alattuk rakéta se semmilyen egyéb szerkezet, ezért az ember érzi azt, hogy mennyire rezeg a kabin, amikor visszatérnek és ütköznek nagyjából 90-95 kilométer magasan a légkörrel.