Szijjártó Péter: Paks 2 üzembe helyezhető lesz 2030-ra

Kibővített feladatkörrel folytatja miniszteri munkáját Szijjártó Péter, a külügy és külgazdaság területe mellett a paksi bővítés (energiaügyek, energiabiztonság) is az ő asztala lesz.

Az Országgyűlés gazdasági bizottságában és fenntartható fejlődés bizottságában is szerda délelőtt hallgatták meg, ahol elmondta, azért kapta meg az energiapolitikai területet, mert az mára "egy kőkemény politikai és sajnos külpolitikai kérdéssé vált".

Elismerte, szűkülnek az energiaforrások, mivel van egy európai törekvés a keleti energiaforrások kiiktatására, ezért újak után kell nézni.

A paksi bővítésről szólva elmondta, az EU zöld utat adott a nukleáris energiának - illetve a polgári célu nukleáris energia ügyében nem vonják az orosz felet szankciók alá -, és azt is, hogy a Roszatom vezetői biztosították: technológiailag és pénzügyileg is képesek végigvinni a projektet, a cél továbbra is az új blokk 2030-as üzembe helyezése, ezt segítendő a korábbi miniszter Süli János államtitkárként dolgozik mellette.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter